受台灣鼓舞 泰國LGBT盼伴侶法2年內過關

（中央社記者呂欣憓曼谷17日專電）泰國內閣去年曾通過民事伴侶法草案，但因國會大選而延宕，能否在新國會過關，有待觀察。泰國LGBT運動人士認為，台灣同婚合法化將成助力，期盼泰國相關法案2年內也能通過。

立法院會今天三讀通過司法院釋字第748號解釋施行法，台灣成為亞洲第一個同性婚姻合法化國家，英文的曼谷郵報（Bangkok Post）隨即在網站頭條引用美聯社報導，並下標「開創潮流者」（trendsetter）。泰文媒體The Standard也在網站首頁以「台灣是亞洲第一個通過同性婚姻法的國家」為題報導此事。

其實泰國內閣在去年12月25日通過了民事伴侶法草案（Civil Partnership Bill），一度有望讓泰國成為亞洲第一個承認同性伴侶權益的國家。

但後來民事伴侶法草案準備送進國會時，卻遇上3月24日的眾議院選舉，加上國會積壓許多案子，未能來得及在選前處理，選完後法案必須交由新國會處理，因此至今懸而未決。

曾代表大眾黨（Mahachon Party）參選、泰國第一位跨性別總理候選人寶琳（Pauline Ngarmpring）接受中央社訪問時表示，台灣通過同性婚姻法是很正面的發展，讓亞洲LGBT族群（同性戀、雙性戀及跨性別者）的權益又往前一步，她相信這能夠改變一些其他亞洲國家政府的想法。

對於泰國的民事伴侶法案，她有信心新國會能夠在2年內通過，而且台灣通過後，對泰國將會是個助力。不過身為一個跨性別者，寶琳更希望不管在台灣或泰國，未來的修法可以讓跨性別者能更簡單地改變身分。

泰國LGBT運動人士娜達（Nada Chaiyajit）受訪表示，許多泰國人很開心台灣通過這項法案，她認為這是很好的發展，可以用來督促泰國政府通過相關法案；她也希望新國會可以盡快通過法案，但能不能順利通過或是讓LGBT人士享有更平等的權益，要看最後是哪個政黨陣營執政。

另一位LGBT運動人士瓦拉（Shine Wara Dhammo）表示，台灣通過同婚法案對LGBT族群是很正向的發展，相信對泰國政治人物也會有一些影響；不過對於泰國新的政府和國會是否能夠通過民事伴侶法，他則表示還要觀察。

泰國的民事伴侶法是以專法形式處理同性伴侶關係，根據法案內容，同性伴侶必須年滿20歲，其中一人必須具有泰國籍，同性伴侶結合後若要分開，理由是死亡、自願分開以及法院判決。

在資產處理方面，同性伴侶在財產分配和遺產繼承將和異性婚姻的效力差不多，但在國家福利、個人稅務減免以及領養孩子等權利仍有些差別。

泰國在3月24日舉行眾議院選舉，選委會5月8日公布正式的選舉結果，新的國會預計在5月24日舉行第一次會議，5月25日選出參議院和眾議院議長後，再決定選總理的日期。（編輯：林憬屏）1080517