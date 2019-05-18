駐星代表：台灣未能出席世衛大會是全球損失

駐星代表處與新加坡台北工商協會在麥里芝蓄水池，舉辦「慶祝母親節響應世界衛生組織『言出必行』（Walk the Talk）人人健康挑戰」活動，大批僑胞參與。中央社記者黃自強新加坡攝 108年5月18日

（中央社記者黃自強新加坡18日專電）駐星代表梁國新今天在一場響應世衛組織活動指出，全球跨境活動頻繁應全面合作阻止傳染病跨境感染，但台灣受政治因素干擾未能以觀察員身分出席WHA，這將是全球的損失。

駐新加坡台北代表處今天與新加坡台北工商協會在新加坡麥里芝蓄水池，舉辦「慶祝母親節響應世界衛生組織『言出必行』（Walk the Talk）人人健康挑戰」活動。

梁國新致詞表示，世界衛生組織為強調「全民健康照護」（Universal Health Coverage）目標，彰顯日內瓦作為全球健康中心所發揮的重要作用。世衛組織去年5月舉辦「言出必行：人人健康挑戰」健行活動，獲全球各界熱情參與及廣大迴響。

梁國新也以現在跨國活動愈來愈多，全球化的趨勢不斷擴大為例，說明為了阻止傳染病的跨境感染，世界各國都應該要全面合作。

他指出，新加坡每年就有43萬名旅客去台灣，台灣也有42萬名旅客赴新加坡，這些都需要高度的防疫合作，才不會在國際防疫網發生漏洞，這也凸顯台灣要出席世界衛生大會的必要性。

不過，梁國新認為，過去兩年來，由於政治因素干擾，台灣未能以觀察員身分，受邀出席世界衛生大會（WHA），這不僅是台灣的損失，也是全球的損失。

他表示，國際社會對台灣醫衛實力普遍肯定，因此，台灣會持續秉持專業、務實、有貢獻的精神，積極參與國際衛生事務，促成世界衛生組織「健康是基本人權」願景，能早日實現。

另外，梁國新指出，世界衛生組織發起「言出必行：人人健挑戰」健行活動，目的就是提醒大家運動保健，也就是要「Walk the Talk」，言出必行，說到做到。

今天活動除駐新加坡台北代表處與新加坡台北工商協會會員出席外，也有大批旅星僑胞出席。（編輯：高照芬）1080518