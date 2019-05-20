海關扣押加熱菸引發論戰 財長：衛福部擬納管

（中央社記者范正祥台北20日電）海關扣押新興菸品「加熱菸」是否於法有據，引發論戰。財政部長蘇建榮今天在立法院答覆時代力量立委黃國昌質詢時表示，現在是「暫扣押」，會盡快與衛福部研議納入菸害防制法。

立法院財政委員會審查「財政收支劃分法部分條文修正草案」，蘇建榮列席備詢。

黃國昌反映民眾投訴，質詢蘇建榮要求說明海關扣押加熱菸依據的法律是什麼。

蘇建榮表示，目前在與衛福部溝通，衛福部已經打算納入菸害防制法管制物品。

黃國昌認為，依法行政，該禁要禁，該課稅要課稅。但他也質疑，海關扣押加熱菸的法律依據是什麼，不能愛扣押什麼就扣押什麼，須有法律授權依據。如果還沒納入管制物品，憑什麼扣押。若民眾打行政訴訟或聲請國賠，官員要為決策負責。

海關暫扣押加熱菸引發論戰，國庫署長蕭家旗回應媒體詢問時表示，只是暫時扣著，沒讓它進來。那是新興菸品，菸害防制法是上位，如果違法、違禁就沒收。

關務署長謝鈴媛也向媒體表示，海關是在邊境幫忙執行。現在是衛福部與財政部之間對於加熱式菸品的產品屬性還沒有確定，所以是先暫扣在海關。

關於新興菸品加熱菸，包括青少年醫學暨保健學會、消費者文教基金會、台灣癌症基金會、台灣醫界菸害防制聯盟、董氏基金會等團體，日前曾至行政院大門陳情，呼籲行政院長蘇貞昌扛住菸商壓力，禁止開放加熱菸等新興菸品。（編輯：楊凱翔）1080520