陳時中日內瓦國際記者會 蔡總統錄影致詞[影]

（中央社記者唐佩君、戴雅真日內瓦-葉素萍台北20日專電）台灣連續3年被拒於世界衛生大會門外，衛生福利部長陳時中今天在日內瓦舉行國際記者會，總統蔡英文錄影致詞，表明台灣有能力和意願，為全球健康貢獻更多心力，她也在臉書分享影片並強調，「再怎麼打壓，都阻止不了台灣走向世界的決心」。

蔡總統說，世界衛生大會（WHA）正在瑞士日內瓦舉行，雖然在中國刻意阻撓下，台灣無法正式出席WHA，不過，衛生福利部部長陳時中照樣率團前往日內瓦，透過一場又一場雙邊會議，和國際夥伴分享台灣的醫療公衛專業。

她說，運用科技，透過影片，她也在日內瓦向國際媒體公開發聲，表明台灣完全有能力和意願，能貢獻更多心力來因應全球健康挑戰。

蔡總統並請辣台派們一起為台灣發聲，把這支影片傳給外國朋友，讓更多人加入支持台灣的行列。

蔡總統在影片中表示：「我是台灣總統蔡英文，這個星期來自世界各地的代表團，將在日內瓦討論如何強化全球衛生安全，但全球性的挑戰需要全球通力合作。」

蔡總統說，要建立一個真正的世界衛生體系，必須將台灣包含在內，我們有能力，有資源也已在國內外各地盡我們的一份力量，讓世界成為更健康的地方。台灣2300萬人有全世界最優質的全民健保制度，許多醫療專業人員離鄉背井到海外服務，與世界各國分享專業。

蔡總統表示：「我們非常願意貢獻更多心力，來因應全球健康挑戰。遺憾的是，台灣今年也未獲邀參加世界衛生大會（WHA）。排除我們是很不當的，世界衛生體系不該被單一國家的政治意圖所牽制，儘管如此，我們仍會為全球衛生安全貢獻心力。」

蔡總統最後表示，感謝今年眾多國際友人與醫療組織，以及海外僑團給我們的支持。「普世健康」（health for all）是個強有力的概念，但唯有我們一起努力才能付諸實現，如果你也支持這個理念，請為台灣發聲，因為Taiwan can help。（編輯：高照芬、黃國倫）1080520