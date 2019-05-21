被指成轉型正義最大掣肘機關 調查局澄清

（中央社記者蕭博文台北21日電）針對媒體報導調查局用「奧步」將要移轉給檔管局的機密檔案，全部核定再保密30年，成轉型正義最大掣肘機關。調查局今天澄清，機密文書解密及徵集均依政策辦理，絕無奧步。

媒體今天報導，調查局自去年7月至今年4月為止，逕將戒嚴時期1941件政治偵防類「機密檔案」保密年限，分批全部延長30年，最遲須至2048年才得以解密。

法務部調查局今天發出新聞稿指出，配合國家檔案局徵集「威權時期」檔案，有關由調查局核列的機密文書，除涉及情報來源管道仍應予保密，其他文書已全部解密；另外，檔案中屬外機關來文的機密文書，則須由核定機關辦理解降密作業。

調查局表示，目前移轉至檔管局的檔案，依法已由檔管局保管，檔管局得依政府資訊公開法等相關規定公開運用，其中列密文件尚須協調調查局人員拆封閱覽後，再由調查局人員密封。調查局已多次配合閱覽列密文件，從無藉「列密文件」，阻擋真相公開。

調查局澄清，完全依政府政策辦理機密文書解密及徵集，期間與檔管局及促進轉型正義委員會均配合良好，媒體指稱調查局用「奧步」，顯與事實不符。（編輯：李亨山）1080521