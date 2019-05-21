民進黨縣市黨部主委連署 挺蔡總統連任

（中央社記者王鴻國新北21日電）在民進黨新北市黨部主委余天的居間聯繫下，19縣市黨部主委今晚共同連署聲明支持總統蔡英文連任，訴求團結一致，延續捍衛主權，改革有成的本土政權。

聲明中指出，蔡總統執政3年，在外交上，台美關係史上最好；在國防上，國艦國造順利推動；在經濟上，台商回台投資突破新台幣2500億元、股市常態性萬點行情、失業率19年新低；內政上，月薪3萬元以下免繳稅很有感、年金改革延續保障，3年有成，全民有感。

聲明中也說，民進黨長期以來堅持立足本土、守護台灣，回應台灣人民要求穩健改革的聲音是民進黨的責任，因此面對關鍵的2020總統大選，要因應未來台灣的新局，呼籲讓蔡總統繼續執政，讓改革腳步繼續前進。

余天表示，2020大選是攸關台灣未來生存的關鍵一役，台灣目前面臨嚴峻的情勢，外有中國處處打壓，內有在野黨虎視眈眈，更應當堅持守護台灣本土政權的意志跟決心。堅持捍衛主權、支持穩健改革、全黨一致團結、支持蔡總統連任。（編輯：陳清芳）1080521