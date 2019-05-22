郭台銘破解低薪四部曲 先設勞工薪資大平台

（中央社記者張建中新竹22日電）投入中國國民黨總統初選的鴻海董事長郭台銘今天在臉書發文，提出破解低薪四部曲，首先成立勞工薪資大平台，其次是政府不提供標案或補助給低薪、不加薪的賺錢企業。

要如何解決低薪問題，郭台銘表示，第一步要找出是哪些企業付低薪或付高薪、企業有獲利時是否替員工加薪。

郭台銘提出建立一個整合上市櫃公司營運和勞工薪資的大數據平台的構想，讓國人可以上網查詢業界薪資水準，讓民眾分辨出哪些企業賺錢不跟員工分享，讓良幣驅逐劣幣。

第二步，針對賺錢不加薪、薪資水準低於同業的企業，要在不干預勞動市場的情況下，給予一些該有的警惕。郭台銘指出，這類企業應不得參與政府標案，終止政府補助，並且不適用包含產創條例在內的減稅措施。

第三步，針對不賺錢無法加薪的企業，要協助走出困境。郭台銘表示，要打造一個友善經商的環境，並在房地產市場採取相對緊縮的措施，讓企業利潤不會全被租金給吞噬。

第四步，郭台銘說，企業不願給勞工好的起薪，部分是由於「學用落差」，他認為，重整教育體制，應從加速大學退場、健全技職教育、強化產學建教合作等方面，通盤思考中等和高等教育所培育出的人才，是否確實符合下一個世代的需求。（編輯：張均懋）1080522