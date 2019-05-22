花蓮立委提名爭議 鄒永宏率眾大鬧國民黨中央

國民黨花蓮縣黨部主委鄒永宏22日帶領大批群眾到國民黨中央黨部，抗議考紀會停止他的黨權，要黨中央給個清楚的交代，否則不排除再次北上抗議。中央社記者張皓安攝 108年5月22日

（中央社記者余祥台北22日電）親近前花蓮縣縣長傅崐萁的國民黨花蓮縣黨部主委鄒永宏因逕行延後立委提名登記作業時程，遭考紀會停止黨權。200多位花蓮鄉親今天北上至中央黨部抗議，痛批考紀會淪為東廠，還直接衝進黨中央，場面火爆。

國民黨發言人歐陽龍在中常會後轉述時表示，黨主席吳敦義裁示，國民黨是個守法、守紀的政黨，並且尊重各種以平和方式表達意見，但花蓮縣黨部不能夠用這種方式表達訴求，黨中央應該要妥善處理。

國民黨花蓮縣立委提名中央、地方不同調，縣黨部先在4月18日依照黨中央第3梯次立委提名作業的決議公告登記領表時程，但卻在隔天撤銷並宣布延後，引發爭議，國民黨考紀會近日決議暫停鄒永宏的黨權。

外傳花縣黨部逕行延後立委登記時程，就是在為有意爭取國民黨立委提名的傅崑萁鋪路，但傅崑萁為無黨籍，目前尚未恢復為國民黨籍，還有中常委日前在常會提案，要求花縣立委提名應開放泛藍人選加入，以全民調推出最強人選，為傅崑萁黨籍、黨權問題解套。

國民黨黨務人士指出，花蓮縣黨部目前已經完全失去功能，明天將派組營部主任黃原亮代理黨部主委，為花蓮立委提名找出解套方法，但至於是否要與傅崑萁合作，也要聆聽、尊重黨內有意參選者的意見和想法。

不滿黨中央將鄒永宏停權，200多位花蓮鄉親今天搭乘遊覽車經過6小時車程，北上至中央黨部抗議，抗議群眾痛批，組發會、考紀會淪為東廠，黨中央倒行逆施，憑什麼把經黨員直選產生的主委停權。

抗議群眾也要求黨中央說明，但沒有得到回應，原本在黨中央外抗議的花蓮鄉親直接衝進黨中央一樓，並揚言要黨秘書長曾永權、考紀會主委魏平政、組發會主委李哲華等人。

國民黨中常會下午2時召開，但抗議群眾仍未離去，還一度敲打中常會開會的中山廳大門。不過，抗議群眾遲遲等不到黨中央相關人員，就在下午3時左右解散，但也揚言下週要帶更多人到場抗議。

國民黨傍晚發布新聞稿表示，考紀會對鄒永宏的處分，一切依法且合乎程序。對於鄒永宏今天率眾聚集中央黨部，國民黨無法接受以強暴、脅迫的手段表達訴求，並強調將依照既定規劃，由組發會派員代理花蓮縣黨部主委，並進行後續調查。（編輯：林淑媛）1080522

國民黨花蓮縣黨部主委鄒永宏與大批群眾22日到國民黨中央黨部，抗議考紀會停止鄒永宏黨權，抗議民眾群情激憤，衝入黨中央一樓大廳。中央社記者張皓安攝 108年5月22日