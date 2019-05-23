泰源事件將屆半世紀 監委促政府公開戒嚴檔案

（中央社記者王承中台北23日電）監察委員王美玉今天表示，前民進黨主席施明德日前向監察院陳情指泰源事件將屆50年卻仍真相未明，因此她展開調查。監察院今天通過她所提的調查報告，指政府應公開戒嚴時期檔案，供各界調查研究，落實轉型正義。

二二八事件後，民國59年2月8日台東國防部泰源感訓監獄收容人發生奪槍的武裝台獨行動。因宣揚台獨入獄的政治犯江炳興夥同政治犯的鄭金河、詹天增、謝東榮、鄭正成共謀以暴力奪取武器，意圖以暴動方法顛覆政府。2月8日，江炳興與鄭金河認為監獄戒護鬆弛，糾合詹天增、謝東榮、鄭正成行動，但鄭正成心生退意，表明拒絕參加，並先自泰源監獄脫逃，潛往山區。其餘5人則襲擊衛兵班長，搶奪衛兵槍彈，未料事件失敗，6人攜械逃亡後陸續落網，除鄭正成外，其餘5人被判處死刑。

王美玉今天告訴中央社記者，泰源事件明年將屆滿50年，曾與江炳興等人在泰源監獄服刑的施明德及其妻陳嘉君日前向監察院陳情指出，總統蔡英文就職演說曾提到預計在3年內挖掘真相，完成轉型正義調查報告書，但白色恐怖檔案管理與現狀未能與時俱進，導致戒嚴時期泰源事件真相有所不明。因此，她立案調查泰源事件發生始末，還原事實真相。

王美玉指出，泰源事件當事人及其家屬至今仍無法了解真相。戒嚴時期案件最重要就是真相還原，釐清責任，因此政府就相關檔案開放應參考先進國家及民主轉型國家的實施經驗，全面公開戒嚴時期相關檔案，提供社會各界調查研究，而非僅限於政府機關間調閱，用以落實轉型正義，揭露歷史真相，保障政治受難者及其家屬的權益與人性尊嚴與大眾知的權利。

王美玉表示，監察院國防及情報委員會、司法及獄政委員會聯席會議在今天決議通過她所提泰源事件調查報告，明天她將會在監察院召開「戒嚴時期泰源事件真相記者會」進一步說明事件始末，以及調查結果。本案由於年代久遠，調查報告也不涉及彈劾及糾正。（編輯：林沂鋒）1080523