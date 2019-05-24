賦予被告卷證資訊獲知權 立院三讀通過

（中央社記者王揚宇台北24日電）立法院會今天三讀修正通過刑事訴訟法第33條條文，被告於審判中得預納費用請求付與卷宗及證物的影本；經法院許可者，得在確保卷宗及證物安全的前提下檢閱。

原刑事訴訟法第33條規定，無辯護人的被告於審判中得預納費用請求付與卷內筆錄的影本；這次修法，主要是因應大法官釋字762號解釋有關被告卷證資訊獲知權的修正，針對主體被告不管有沒有辯護人都應該有閱卷權力。

立法院司法及法制委員會於民國107年12月13日審查時，通過民進黨立委鍾孔炤等3人所提修正動議；院會討論前，全案須交由黨團協商。

立法院長蘇嘉全於5月21日主持黨團協商，經在場立委與官員討論下，照審查會審查結果通過。

今天院會處理時，朝野立委並無提出異議；三讀修正通過的條文為，辯護人於審判中得檢閱卷宗及證物並得抄錄、重製或攝影。

三讀條文也規定，被告於審判中得預納費用請求付與卷宗及證物的影本。但卷宗及證物的內容與被告被訴事實無關或足以妨害另案的偵查，或涉及當事人或第3人的隱私或業務秘密者，法院得限制之。被告於審判中經法院許可者，得在確保卷宗及證物安全的前提下檢閱。但有但書情形，或非屬其有效行使防禦權的必要者，法院得限制。

三讀通過的條文規定，持有卷宗及證物內容之人，不得就該內容為非正當目的之使用。

原刑事訴訟法第33條條文為，辯護人於審判中得檢閱卷宗及證物並得抄錄或攝影。無辯護人的被告於審判中得預納費用請求付與卷內筆錄的影本。但筆錄之內容與被告被訴事實無關或足以妨害另案的偵查，或涉及當事人或第三人的隱私或業務秘密者，法院得限制之。

司法院大法官去年3月做出釋字第762號解釋，認為刑訴法規定，案件審理中，沒有請律師的被告只能取得筆錄影本違憲，應讓被告取得全部卷宗及證物的影本。（編輯：楊凱翔）1080524