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柯文哲：執政者做好是應該 做不好才被批評

最新更新：2019/05/24 19:46
台北市長柯文哲（後）23日起至26日參訪日本東京、富山、福島、宮城4城市，24日晚間出席東京台灣商工會所辦晚宴，現場進行30分鐘短講並接受民眾提問。中央社記者梁珮綺東京攝　108年5月24日
台北市長柯文哲（後）23日起至26日參訪日本東京、富山、福島、宮城4城市，24日晚間出席東京台灣商工會所辦晚宴，現場進行30分鐘短講並接受民眾提問。中央社記者梁珮綺東京攝　108年5月24日

（中央社記者梁珮綺東京24日專電）台北市長柯文哲今天說，中國併吞台灣是既定政策，台灣要做的事情就是活下去，而執政者做好是應該的，做不好才會被批評，但批評者不代表就是敵人。

柯文哲23日至26日參訪日本東京、富山、福島、宮城4城市，今天晚間出席東京台灣商工會舉辦的晚宴，進行30分鐘短講，並接受民眾提問，回答時做上述表示。

有民眾提問，台灣主要敵人就是中國，但柯文哲對總統蔡英文的批評多於對中國，詢問柯文哲有無認為蔡總統哪些政策值得稱讚，而中國值得批評的部分。

柯文哲表示，中國併吞台灣是既定政策，「他就一定要幹掉你，老實講，我們要做的就是活下去」。

他說，台灣有其重要性，現階段美國不可能放掉台灣，而台灣位於第一島鏈，若台灣被中國統一，日本的生命線就此被切斷，自然也會緊張，「美國也不會允許第一島鏈有破口，美國底線是台灣不能變中國軍事基地」。

柯文哲說，這也是他會說「統獨是假議題」的原因，政治人物利用統獨進行操作，導致在台灣變成真議題。

他表示，猴子不是爬到樹上才屁股紅，而是本來就紅，爬到樹上才被看到，目前國民黨是在野黨，若是執政黨，他照樣罵，柯文哲說，「做好應該，做不好才會被批評，人民把權力給你，你本來就該做對」。

柯文哲甚至在台上直言，「我就不客氣問民進黨，到現在為止，我哪一件事對不起台灣？」對於中國的態度，他只是認為不需要逞口舌之快，他說，自己常常亂講話，可是面對兩岸關係，絕對照稿念，因為兩岸關係禁不起一次玩笑。

他說，台灣夾在美中之間，日本也是一樣，所以日本在這樣的局面下，處理方式可讓台灣有個借鏡，「我跟日本政界說，以後大家保持聯絡，你有什麼方法可以跟我們講一下，我們可以copy」。

柯文哲表示，他從來沒做出任何對不起台灣的事，但在台灣，不是朋友就是敵人，而且還常常變成權力保衛戰，他說，執政者做對是應該的，做不到要反省並且改進，不是批評者就代表是敵人。（編輯：張銘坤）1080524

台北市長柯文哲（右）訪日，24日出席東京台灣商工會舉辦的晚宴，並獲商工會長陳五福（左）致贈瓷器，上頭有著日本首相安倍晉三題字「不動心」。中央社記者梁珮綺東京攝　108年5月24日
台北市長柯文哲（右）訪日，24日出席東京台灣商工會舉辦的晚宴，並獲商工會長陳五福（左）致贈瓷器，上頭有著日本首相安倍晉三題字「不動心」。中央社記者梁珮綺東京攝　108年5月24日
台北市長柯文哲24日在日本表示，他從來沒做出對不起台灣的事，但在台灣，不是朋友就是敵人，而且還常常變成權力保衛戰；他說，執政者做對是應該的，做不到要反省並改進，不是批評者就代表是敵人。中央社記者梁珮綺東京攝　108年5月24日
台北市長柯文哲24日在日本表示，他從來沒做出對不起台灣的事，但在台灣，不是朋友就是敵人，而且還常常變成權力保衛戰；他說，執政者做對是應該的，做不到要反省並改進，不是批評者就代表是敵人。中央社記者梁珮綺東京攝　108年5月24日
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