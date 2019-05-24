AIT新館舞蝶中庭 向蝴蝶王國致敬

（中央社記者侯姿瑩台北24日電）AIT內湖新館5月初正式啟用，領事組入口處的「舞蝶中庭」是民眾到AIT申請簽證或申辦美國公民服務的必經之處；土色的牆上展示台灣不同海拔高度的蝴蝶品種，向有蝴蝶王國之稱的台灣致敬。

美國在台協會（AIT）從信義路舊址搬到位於台北市內湖區金湖路100號的新館，自5月6日起，新館正式啟用。新館許多設計都彰顯台美之間的友誼，包括一般民眾最常經過的「舞蝶中庭」。

民眾到AIT申請簽證，或是在台的美國籍人士申辦護照、公證等領事服務，都須從領事組入口進入，經過「舞蝶中庭」再進到室內。新館內部也備有證件快照機供有需要的民眾使用。

新館啟用後，AIT本週稍早舉辦媒體導覽。AIT領事組副組長史建邦（Travis Sevy）向媒體表示，「舞蝶中庭」是AIT新館中他最喜歡的地方。

他指出，「舞蝶中庭」的設計概念是向有蝴蝶王國之稱的台灣致敬，牆的一邊展示台灣不同海拔高度的蝴蝶品種，對應的另一邊牆上則可以看到美國不同海拔地區，從舊金山到華府的蝴蝶品種。

史建邦說，領事組共有36位人員提供服務，透過19個窗口辦理簽證與美國公民服務等各項領事業務，推動美台之間的人民交流。

他指出，去年AIT核發了3萬2張簽證，其中將近一半是留學和學術交流的簽證。台灣是美國第7大國際學生來源。

簽證面談窗口的隔壁則是提供護照、公證及其他領事服務的地方。史建邦指出，每天平均有8萬名美國公民在台灣，去年AIT核發近1萬本美國護照，並提供將近1萬筆的公證服務；AIT是全球第7大公證服務中心，代表美國與台灣人民之間緊密的商務和家庭關係。

另外，史建邦提及，美國和台灣4月簽署「跨國父母擅帶兒童離家合作備忘錄」，美國國務院兒童議題特別顧問勞倫斯（Suzanne Lawrence）下週將來台參與首次的「跨國父母擅帶兒童離家共同委員會」會議。

美台領事相關的合作不僅於此。他表示，台美也將完成「領事通知及會晤合作協議」的簽署，目的是保障在海外被扣押的美國及台灣公民的權利。（編輯：趙蔚蘭）1080524