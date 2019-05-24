無畏中國打壓力挺台灣 秘魯議員獲頒外交獎章

（中央社記者侯姿瑩台北24日電）外交部長吳釗燮今天頒贈「睦誼外交獎章」給來訪的秘魯國會外交委員會主席卡拉瑞達，肯定他致力拓展台秘實質關係，並無畏中國打壓，堅定與民主台灣站在一起，支持台灣的國際參與。

外交部發布新聞稿表示，吳釗燮今天頒贈「睦誼外交獎章」給秘魯國會外交委員會主席卡拉瑞達（Luis Fernando Galarreta Velarde），表揚其致力拓展台秘實質關係以及促進兩國人民情誼的貢獻。

吳釗燮致詞時表示，卡拉瑞達是台灣在秘魯的最佳合作夥伴，曾多次與駐秘魯代表處合作舉辦慈善活動，提升台灣在秘魯的正面形象。卡拉瑞達更不畏中國的無理打壓，堅定與民主台灣站在一起，以具體行動表達對台灣的支持。

吳釗燮說，卡拉瑞達日前號召秘魯國會其他50位跨黨派議員以連署方式，公開支持台灣參與今年的世界衛生大會（WHA），這次參與連署的議員人數是近年來規模最大的1次。為此，他向卡拉瑞達表達謝意。

卡拉瑞達致詞時感謝政府邀他訪台，並頒贈「睦誼外交獎章」。他坦言，在推動聯合聲明支持台灣參與WHA的過程中，的確遭受外界壓力，但他堅持站在歷史正確的一方，共同與台灣捍衛民主、自由等價值，並共同為人民謀求福祉。

外交部表示，卡拉瑞達主席夫婦一行3人應政府邀請，於22日至28日訪台。卡拉瑞達曾擔任秘魯國會議長、副議長及首都利馬市議員等職，是台灣堅實友人。（編輯：李信寬）1080524