不滿改變總統初選規則 林俊憲：賴清德深切遺憾

（中央社記者溫貴香、葉素萍台北29日電）民進黨中執會今天通過新的總統初選辦法，英系中執委陳明文等人認為相當圓滿，賴系中執委林俊憲代表賴清德表達深切遺憾。

這項方案是中執會共識產生，並未動用表決。林俊憲解釋，如果動用表決，黨主席卓榮泰就會離席，因此基於尊重黨主席採共識決，但不表決。

民進黨中執會下午討論總統初選辦法，全體共識不經表決，通過包括民調納入手機50%，放入台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜對比，舉辦一場電視政見會，民調將於6月10日到14日進行。

代表前行政院長賴清德的立委林俊憲持不同意見，列入中執會紀錄。

英系中執委、民進黨立委鄭寶清會後表示，林俊憲在會中表達意見後，中執委決定用共識決處理，林俊憲則表達遺憾，但林也知道這個案子有很多人支持，所以「少數服從多數」；至於卓榮泰的表情為何，鄭寶清說「都很好、都很好」。

英系中常委陳明文會後受訪時，神情輕鬆，以手勢表達圓滿。正國會、中常委陳茂松也說，今天的氣氛「沒有什麼問題」、「大家都歡喜」。

林俊憲會後表示對於中執會開會結果無法接受，並請中執會將他的反對意見列入紀錄，他說，民進黨創黨以來從來沒有進行到一半被迫更改遊戲規則，他代表賴清德表達深切遺憾，中執會在違反當事人的意願下，改變遊戲規則，此惡例一開，後患無窮。

他表示，這是在寫歷史，未來每一位有意參選公職者恐怕要非常小心，初選進行到一半，遊戲規則被改變。

他說，每一位黨員到黨中央辦理初選登記，必須簽署很多承諾且要繳交鉅額保證金，黨中央給登記參選者一本遊戲規則，說初選會照遊戲規則走，其中有信賴保護的精神在內，現在修改規則，已經嚴重影響總統初選的公平性，他在會中堅決表達反對立場。

被詢及賴清德上週三所提的新方案是否仍然有效，林俊憲表示，中執會已經通過新提案，賴清德為解決初選僵局所提的新方案當然就不存在。

賴清德上週三到民進黨中央黨部所提新方案為：只要蔡總統民調贏過高雄市長韓國瑜，他會無條件支持蔡總統，只要他輸韓國瑜也會支持蔡總統，只有一種狀況，他民調贏韓國瑜、韓國瑜又贏蔡總統，希望蔡總統與民進黨提名他參選。（編輯：蘇志宗）1080529