縣議會次團挺韓 張麗善：支持雲林女婿

（中央社記者江俊亮雲林縣29日電）雲林縣議會多個次級團體今天發表支持高雄市長韓國瑜參選總統聲明記者會；雲林縣長張麗善今天答詢時也明確表態支持韓國瑜。她說，韓國瑜是家人，支持家人、支持雲林女婿。

張麗善說，與國民黨內幾位總統參選人都是朋友，但韓國瑜是家人，「朋友與家人之間，當然選擇支持家人」。最近韓國瑜不斷遭抹黑，身為家人應該雪中送炭，也希望大家一起支持雲林女婿。

雲林縣議會議長沈宗隆今天率國民黨團，以及誠信聯盟政團、民意聯盟政團多位議員舉行支持高雄市長韓國瑜參選總統聲明記者會，表示長期落後的雲林縣被中央忽略，硬體建設嚴重落後其他縣市，台塑六輕每年上繳國稅新台幣近400億元，雲林人卻受益不到。

聲明稿指出，韓國瑜是雲林人的女婿，下一屆總統人選對雲林的縣政發展扮演重要角色，如果韓國瑜能夠參選、當選總統，能為偏鄉的雲林縣著想、支持財政劃分法合理修正、照顧工業區所在地的居民，雲林才有改變的機會，也才能被公平對待。

聲明稿提到，韓國瑜過去十幾年來在基層生活，深刻了解基層的積怨與痛苦，目前參選總統的人選中沒有這樣的人物，且長期以來國民黨與基層有距離感，韓國瑜和一般政治人物不一樣，沒有官場文化的官僚氣息，能腳踏實地做事又不失前瞻想法，希望泛藍軍思考再思考，一定要團結。

雲林縣議會國民黨有5席、民進黨12席，誠信聯盟政團為偏藍次團體，成立時間較久，有14席議員；上屆成立的民意聯盟政團有10席議員，成員以無黨籍為主，走中間偏藍路線。(編輯:孫承武)1080529