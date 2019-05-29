賴清德深夜發文：被修改的是民主 被傷害的是黨

（中央社記者葉素萍、溫貴香台北29日電）民進黨中執會今全體共識不經表決，通過總統初選民調對比納柯韓，市話手機各半；前行政院長賴清德深夜臉書發文指出，被修改的不是「辦法」而是「民主」，被傷害的不是「初選」而是「民進黨」。

賴清德挑戰總統蔡英文連任之路，民進黨中執會今天討論總統初選辦法，全體共識不經表決，通過民調納入手機50%；初選民調採取三人對比，對手人選為高雄市長韓國瑜及台北市長柯文哲；舉辦一場電視政見會，政見會舉行時間及方式授權中央黨部再行規劃，並與雙方協商；民調將於6月10日到14日進行。

賴清德深夜透過臉書貼文指出，被修改的不是「辦法」而是「民主」，被傷害的不是「初選」而是「民進黨」。

他說，今天下午的中執會，通過了民進黨創黨以來不曾有過的惡例。粗暴推翻已經公告生效的初選辦法。更有中執委直指黨主席卓榮泰要為3月份通過的初選辦法道歉負責，「我要為卓主席抱屈」。

賴清德認為，今天被修改的總統初選辦法的通過、公告，「也是今天出席會議的同志所通過、追認生效的辦法，何以將矛頭單指主席一人負責？」

他強調，民進黨中執會的決議並不是共識決，因為代表他的立委林俊憲已明確表達反對違反民主的強勢修改，但很遺憾的，不敵多數，對中執會今天的結果，「我表達強烈遺憾」。（編輯：劉學源）1080529