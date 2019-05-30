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批吳子嘉造謠人格摧毀 韓國瑜：一定提告

最新更新：2019/05/30 20:48

（中央社記者王淑芬、陳朝福高雄30日電）報載美麗島電子報董事長吳子嘉爆料高雄市長韓國瑜有私生女。韓國瑜今晚受訪說，這是對他人格與家庭的摧毀，已經委請律師寫訴狀，一定提告。

韓國瑜今晚到大社區與農民座談，會前接受媒體聯訪時說，兩年多來已經被抹黑的很多，從菜蟲流氓黑道、拿了不該拿的錢。今天最新的這個爆料就是在外面有私生女及付安養費等。

韓國瑜說，他一直信奉愛與包容，但愛與包容並不是退縮。這段時間抹黑他的幾乎是每一分鐘抹黑一次，他都在忍。事實上，只要是基於善意的批判或不同政黨之間的批判能接受，但是，今天抹黑到有私生女付安養費，還有自己親生的孩子不是親生的，已沒有辦法再忍。

韓國瑜表示，不願意走到這一步，但是不得不，已經委請律師寫訴狀，即將對吳子嘉提出告訴，並請檢察官秉持公平原則儘速偵辦此案。

韓國瑜表示，6月1日要去凱達格蘭大道，現在引爆一個完全無中生有的造謠抹黑重傷，很明顯是打擊支持他的支持者信心。這個政治企圖太明顯。

有關市府打算在市政總質詢後有人事異動，韓國瑜說，是健康、很正常的調動「絕對不是所謂秋後算帳」，大多數公務人員、警消認真工作，如果有些局處長覺得單位所屬的人配合起來，似乎要做一些調整，他會尊重；「絕對沒有政治性的過度聯想，也沒有忠誠名單，因為有忠誠名單，那另外一份是不就成了奸臣了」。（編輯：張銘坤）1080530

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