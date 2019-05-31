郭台銘籲納手機民調 朱立倫：規則已定就照做

（中央社記者王承中台北31日電）前新北市長朱立倫今天針對鴻海董事長郭台銘提議採手機民調表示，這時不用再討論制度，規則已經定案，就照這樣子來做。他說，任何個人的抱怨對黨都會有傷害，國民黨支持度下滑，才值得擔憂。

爭取國民黨總統提名的郭台銘昨天表示，民進黨黨內初選已決定採用50%比重的手機民調，他再次呼籲國民黨中央在黨內初選採用手機民調方式，他相信自己的支持者，多屬於年輕族群和經濟選民為主，用手機民調才可真實反映，但「國民黨沒人理我」。

爭取國民黨總統提名的朱立倫今天受訪表示，既然遊戲規則已經定案，就照這樣子來做，不管什麼樣的方式，趕快把國民黨團結在一起是最重要的目標，時間拖得越久，中間若有任何紛擾，對支持者來講，都會有擔憂，這個時候不用再討論制度，已經定案就照這樣走。

對於過去黨中央也並未採納朱立倫的建議，他說，現在與其去抱怨這些，不如以大局為重。任何個人的抱怨對黨都會有傷害。他最早建議全民調卻未被黨中央接受，但最後還是採全民調。

朱立倫指出，這都只是過程，現在國民黨的支持度往下滑，民進黨的支持度在往上升，這才是最值得擔憂的。

朱立倫稍早也在接受廣播媒體專訪時表示，他最近非常擔心，黨內互打在耳語打得很兇。他在專訪後受訪表示，初選不管明打暗打都會造成黨內同志內傷、重傷，之後7月提出的候選人還是要靠大家幫忙，若都已經受傷，絕對對黨不利。呼籲大家要以大局為重，對黨內同志不需要出重手或是任何暗箭，才能讓初選成為凝聚共識、整合團結的初選。

對於是否會出席明天在凱道的造勢大會，朱立倫表示，既然是為高雄市長韓國瑜的造勢活動，他就是給韓國瑜祝福也為韓國瑜加油，但他不適合去現場。對於部分藍委還在評估是否出席造勢活動，朱立倫說，去與不去都是祝福，若他有機會有任何活動，大家給予祝福他也很感恩。

對於韓國瑜、郭台銘相繼拜訪前立法院長王金平，媒體詢問朱立倫是否之後可能跟王金平談合作，朱立倫表示，都還是黨內同志，必然將來一定會合作，沒有刻意去拜訪，但見面都是好朋友，提名後團結一致也是必然的方向。（編輯：林興盟）1080531