總統初選民調6/10登場 卓榮泰：務必做到3最

（中央社記者溫貴香台北31日電）民進黨總統初選政見會6月8日下午2時登場，6月10日至14日進行民調。黨主席卓榮泰今天表示，民調要排除萬難，一定要做到最科學、最專業、最準確的民意調查。

卓榮泰下午與媒體茶敘表示，29日中執會確定初選可以進行，過程中，基層有些焦慮，現在要以圓滿結果降低焦慮，讓人民對初選有信心，推出的候選人有信心當選。

民進黨中執會通過總統初選民調納入手機50%，卓榮泰表示，他特別要求要排除萬難與排除民眾憂心弊端的心理，一定要做到最科學、最專業、最準確的民意調查。黨中央要有能力說明防弊的措施，要證明不正當的方法不會存在，不正當的運作不會發生影響。

卓榮泰說，黨中央上午邀集相關業者討論手機有無可能一人控制多碼，若有，有什麼防弊措施？不管透過系統、電信業者或者公式、軟體等，一定要做到防弊，黨中央也必須向外界說明，減少大家疑慮，做出的民調才會被接受、被相信。

若大規模收集手機號碼是否可能影響民調結果，卓榮泰說：「如果把一大堆手機收集到你的桌上，你有那個能耐，我們也不一定查得出來，查也沒有作用。」

不過，他表示，有聽說把1000筆手機門號透過軟體程式，打進來都會轉接到某一個人身上，他詢問業者，業者表示，除非在電信業者做，否則很難，但電信業者也不會配合；是否有人掌握這種技術或軟體，要找出來看有無破解之道。

卓榮泰說，外傳收集手機門號放到民進黨民意調查母體的方式，這是絕對不可能。

民進黨秘書長羅文嘉舉例說，手機樣本是國家通訊傳播委員會（NCC）在2018年公布的2900萬筆手機門號，如果想要影響1%民調，首先必須要拿到29萬人的雙證件，然後申辦手機號碼。

羅文嘉表示，這種方式非常花錢，估計費用約新台幣1億元，且還要做到不被發現，以及這29萬通號碼都被抽到，才可能影響1%，這在實務上很難達成。

至於政見發表會，羅文嘉說，電視政見會6月8日下午2時至3時30分舉行，從媒體、公民團體篩選出3個提問人，目前人選尚未確定。（編輯：趙蔚蘭/謝佳珍）1080531