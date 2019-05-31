韓國瑜被指任用王小姐親人 北農：不知兩人關係

（中央社記者劉建邦台北31日電）媒體報導，美麗島電子報董事長吳子嘉指涉高雄市長韓國瑜和王小姐有婚外情，韓國瑜在北農曾安插王小姐親人進入北農服務。北農今天表示，王姓男子是在職員工，至於和王姓小姐的關係則不清楚。

壹週刊報導，韓國瑜在擔任北農總經理期間，安插王小姐親人進入北農服務，且擔任職等不低的專員，年薪上看新台幣百萬元。

北農主秘兼發言人路全利受訪表示，王姓男子是北農在職員工，至於和王姓小姐的關係並不清楚。

北農董事長黃向羣受訪指出，公司有近600名員工，他不清楚王姓員工在哪個單位服務，只知道王男是在民國102年進入北農服務，職稱是辦事員，且沒有外界提及高薪狀況。

他指出，韓國瑜擔任北農總經理期間，在102年至104年間約進用近百人，且北農每年都有考試任用員工方法，王姓員工是在102年進入北農服務，至今應該也算熟悉公司業務，站在董事長立場，評估員工表現不會受外界影響，王姓員工還在北農任職，表現應算稱職，要不早就被要求離開。

此外，韓國瑜不滿美麗島電子報董事長吳子嘉指涉他有婚外情，還生私生女，今天下午到台北地檢署控告吳子嘉誹謗罪。

媒體追問是否安排王小姐親友到北農，韓國瑜指出，依法用人最重要，他在北農期間所用的任何人都是依法任用，歡迎大家去查。（編輯：張銘坤）1080531