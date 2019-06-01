建屋比喻打基礎困難 總統盼連任蓋漂亮房給台灣

總統蔡英文（前中）1日參拜北斗奠安宮後致詞表示，執政過去3年打基礎，過程有很多困難，就像蓋房子過程讓人覺得很吵、灰塵很多，但若基礎打得好，開始蓋房就可看到一樓一樓往上蓋，希望鄉親能繼續支持她，讓她能蓋間很漂亮房子給台灣人。中央社記者蕭博陽彰化縣攝 108年6月1日

（中央社記者蕭博陽彰化縣1日電）總統蔡英文今天到彰化縣參拜廟宇並向鄉親說明執政成果，總統以蓋房子過程很吵又灰塵多，比喻執政打基礎過程有許多困難，但希望讓她當2任總統，一定蓋很漂亮房子給台灣人。

蔡總統投入民進黨內總統初選後首次到訪彰化，上午先到溪州鄉萬景藝苑參觀園藝造景並與地方人士閉門談話，接著再到北斗奠安宮、社頭泰安岩參拜並向鄉親說明所得稅減稅、農民職災保險、台商回流投資、潛艦國造、離岸風電等執政成果，吸引百名鄉親到場力挺。

蔡總統參拜北斗奠安宮後致詞說，執政過去3年打基礎，過程有很多困難，遭遇困難時，鄉親感覺「怎麼執政做到讓這麼多人有意見」，但就像蓋房子過程讓人覺得很吵、灰塵很多，不過她要向大家說，若基礎打得好，開始蓋房就可看到一樓一樓往上蓋，因此，希望讓她當2任總統，一定蓋間很漂亮房子給台灣人。

總統強調打基礎需要時間，並以所得稅減稅為例，她說，減稅措施自公元2016年開始規劃，但到2019年才讓人民有感，此事也證明打基礎需要忍耐許多寂寞，但最後一定讓人民有感，也表示政府有做事。

此外，蔡總統表示，中國近3年不斷對台灣文攻武嚇，但大家可想想，「蔡英文有沒有任何讓步？」她不但沒讓步，國際社會也沒有指台灣是麻煩製造者，如今國際都說台灣是最好夥伴。

蔡總統也以北美事務協調委員會更名為台灣美國事務委員會為例，強調台灣與美國關係有很大進展，她說，台灣與國際社會關係越來越好，替台灣發聲的國家也越來越多，她(繼續)當總統，一定會使更多國家支持台灣，如此台灣也會更有信心，國家就更強大。(編輯:孫承武)1080601