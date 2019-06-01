韓國瑜起手式造勢成功 郭朱王面臨強大壓力

挺韓團體1日在凱達格蘭大道為高雄市長韓國瑜（中著藍衣者）舉辦大型造勢活動，盼讓「庶民總統」韓國瑜2020前進總統府。韓國瑜進場時不忘向支持者拱手致意。中央社記者裴禛攝 108年6月1日

（中央社記者余祥台北1日電）高雄市長韓國瑜今天在凱道造勢，展現強大人氣，一次化解近日紛擾，形同向黨內對手下馬威，郭台銘、朱立倫和王金平面臨強大壓力之餘，也勢將出招拉抬聲勢，國民黨初選熱度將持續升溫。

國民黨總統初選之爭，韓國瑜原來一路領先，但從五點聲明到質詢風波後，民調下滑，和鴻海董事長郭台銘形成拉鋸，再加上將來面對私德等一連串質疑和攻擊，聲勢出現隱憂，

黨內人士說，這場造勢對韓國瑜來說也是場賭注，若人數不夠多，勢必氣勢將下滑，不過儘管碰到大雨，人數與過去倒扁的紅衫軍、洪仲丘事件的白衫軍相去不遠，尤其多數民眾非組織動員，而是自發性的參與。

由妙天禪師擔任主席的國會政黨聯盟事後發表聲明，對於能夠協辦此場活動感到誠摯榮幸；除了國會政黨聯盟之外，雲林縣長張麗善也站台力挺，另傳出前花蓮縣長傅崐萁出力頗深，展現了韓國瑜陸軍的實力。

黨內人士認為，此場造勢活動激起的人潮，化解了韓國瑜近日的許多紛擾，更展現出韓粉想看到的那個直白的韓國瑜，是參選總統成功的起手式。

韓國瑜接下來還將前進花蓮、台中等地驗收人氣，如果氣勢維持不墜，勢將對黨內競爭對手郭台銘、前新北市長朱立倫、前立法院長王金平，造成強大壓力。

尤其對王金平來說，去年高雄市長選舉協助韓國瑜在三山造勢成功，但現在盟友變成強大對手，印證政治情勢多變詭譎。

挺韓團體1日在總統府前凱達格蘭大道為高雄市長韓國瑜舉辦造勢大會，主辦單位下午4時多宣布現場超過30萬人，熱情力挺韓國瑜選總統。中央社記者裴禛攝 108年6月1日

對於韓國瑜和郭台銘的競爭態勢，國民黨文傳會義務副主委黃子哲認為，郭台銘遇到強大的壓力，也許會更努力突破，畢竟還有1個月的時間，說初選結束還言之過早。

至於韓國瑜今天整場談話，都環繞在攻擊總統蔡英文執政不力、2020要把民進黨趕下台等語，黃子哲指出，韓國瑜完全沒有提到黨內參選人，某種程度來說，已把自己提升到對抗民進黨候選人的高度。

韓國瑜今天宣布將在2020承擔重任，化被動為主動。黃子哲認為，韓國瑜這段期間一步步從被動轉為主動，在民調的呈現上，也沒有因此大幅下滑，這也是為什麼韓國瑜敢越來越明確表態的原因。

黃子哲認為，未來韓國瑜勢必還是得面對針對他違反政治承諾的攻擊，但由於高雄市議會即將休會，可避免直接的衝突，剩下的是面對輿論檢視，但從韓國瑜近日提出，若當選將在高雄辦公等說法，可見他也在試圖找出彌補的方式。

被視為朱立倫系統的新北市議員葉元之說，近日黨內互打成分滿高，一定會有各自的支持者，但「挺A不一定要黑B」，這一次韓粉這麼多人站出來，就是給黨內互打的警惕，團結才能勝選。

葉元之說，每一個候選人有各自的長處，朱立倫的優勢在經驗和理念，因此還是會按照步驟拋出政見，朱立倫日前也說，成功不必在他，儘管最後他無法出線，成為藍軍大智庫也很值得。（編輯：郭萍英）1080601