韓國瑜造勢選總統 王金平：兄弟登山各自努力

（中央社記者張榮祥台南2日電）高雄市長韓國瑜昨天在台北造勢，為參選下屆總統鋪路，同是競爭對手的前立法院長王金平今天說，「兄弟登山，各自努力，終究是關關難過關關過」，並表示不會準備大型活動。

王金平今天走訪台南，在中西區祀典武廟接受聯訪提及韓國瑜在台北的造勢活動時說：「很好啊，很熱絡啊，場面很大，人數很多，樂觀其成。」

至於韓國瑜從當初的輔選對象變成競爭對手，王金平表示，兄弟登山，各自努力，「他努力他的，我努力我的，很高興他繼續成長，我也會奮戰不懈，對自己要有信心，希望大家對我有信心，終究還是關關難過關關過，這是我的自信」。

媒體詢問韓國瑜參選總統是否始料未及，王金平說，沒有想這個問題，當時高雄已淪落幾十年，國民黨一定要光復，盡力而為幫國民黨打回高雄市的江山，以奠定2020年再重新執政的基礎，這是一貫的立場和努力的項目，不會計較及想像以後怎麼樣。

對於韓國瑜在台北大規模造勢，王金平表示，每個人有每個人的做法，自己的競選方式是一步一腳印，沒有準備做大型的活動，僅高雄6月8日活動比較大，屆時可能有幾千人。（編輯：黃世雅）1080602