蔡總統：韓國瑜提政見與高雄市民感受落差大

（中央社記者邱俊欽桃園9日電）高雄市長韓國瑜到花蓮造勢時提出多項訴求，總統蔡英文今天表示，韓國瑜所提的政見與高雄市民感受落差很大，如今還到別地方喊口號、開支票，相信全台灣的人都會按照狀況判斷。

2020民進黨總統初選政見會昨天登場，蔡總統在政見發會表會後，選擇桃園為她下鄉的第一站，她今天陸續參訪桃園市五福宮、景福宮、慈護宮等宮廟，懇求鄉親在電話民調中的支持。

蔡總統在景福宮受訪時表示，她感謝所有執政團隊的每一位成員，不論是現在還是過去的執政團隊，都非常感謝，因此執政成績與執政的責任，都會由她一肩承擔，這也是她昨天在政見說明會上，一再捍衛她執政與民進黨執政的價值，也包括前行政院長賴清德在1年4個月的執政任期，這是她所要捍衛的。

記者問到，若是賴清德在初選中勝出，蔡總統是否會支持他，總統說，這問題已經回答過好幾次了，「我們都是民進黨員，民進黨是一個民主的政黨，一定會遵從黨的決定，不管是誰勝出，都會團結來打2020這場選戰，沒有所謂要不要支持的問題，這個本來就是理所當然的事情」。

對於韓國瑜到花蓮造勢議題，並提到國道六號南投通到花蓮等議題，蔡總統說，高雄市民對韓國瑜有很多期待，也希望專心在高雄的市政上；但是高雄現在卻碰到一些問題，高雄市民普遍感受到換了市長以後，在期待上有一些落差，也希望韓國瑜不要辜負投票給他的人。

總統說，韓國瑜所提出來的政見或是口號，和現在看到的高雄市情況，確實落差很大。但在這種情況下，韓國瑜還要到其他地方繼續喊口號、開支票，相信全台灣的人都會用高雄發生的情況，來判斷他現在所講的每一句話。

記者問到韓國瑜批評執政黨沒有做好經濟，總統說，如果韓國瑜感受到台灣基層有一些人的生活需要改善，就應該在高雄市更加努力。

總統說，她執政以來，日以繼夜，趕工在做，希望改變台灣的經濟跟產業的結構，也能夠改變台灣所得分配的結構。所以我們有很多的政策，包括減稅、長照、照顧年輕人等政策，都是來幫助基層，加速經濟轉型，也加速台灣經濟的提升，同時增加就業品質、收入，降低生活的負擔，而這幾年經濟是穩定成長、實質薪資所得也穩定成長。

對於韓國瑜所提的國道六號的規劃，蔡總統說，韓國瑜在談政見或喊口號時，如果目標是成為總統候選人的話，應該知道，總統的候選人在講出一個政見的時候，必須要經過完整的評估。從南投到花蓮的這一條道路，在馬政府時代也已經做過評估，也覺得在很多的技術困難上面是沒有辦法克服的，所以可行性並不高，也確實是如此。（編輯：張銘坤）1080609