陸戰隊旗豎立美軍研討會 學者：交流逐步升溫

（中央社記者游凱翔台北10日電）美軍印太司令部舉辦研討會，國軍陸戰隊旗清楚豎立在講台後方。戰略學者蘇紫雲今天指出，從2月空軍中校在美著迷彩服、5月美國空官學校唱名台灣，顯現台美軍事交流逐步升溫。

美軍印太司令部3日到6日在夏威夷總部舉辦太平洋兩棲領導人研討會（the Pacific Amphibious Leaders Symposium，PALS-19），根據太平洋區陸戰隊（Pacific Marines）推特發文，來自印度太平洋地區20多個軍方盟友資深將領參加第5屆PALS，討論並提升印太地區人道援助與天災救助能力。

太平洋區陸戰隊官方推特貼出戴維森上將（Admiral Phil Davidson）等人致詞的多張照片，講台上明顯可見有青天白日徽的中華民國海軍陸戰隊隊旗。

PALS於2015年開始舉辦，當時台灣獲邀參與，那次也是美國首次邀請台灣與會、觀摩演習，讓國軍有機會和區域國家增進認識與合作，台灣今年代表出席的是三軍聯訓基地指揮官劉爾榮少將。

戰略學者、國防安全研究院資源與產業研究所長蘇紫雲接受中央社訪問時表示，陸戰隊自2015年起就有參與此研討會，甚至陸戰隊也曾以小單位、穿著軍服的方式赴美軍事訓練，因此相關的交流活動，對陸戰隊本身來說並不是什麼新鮮事，但如果以台美關係、軍事文化的角度看待，則相當特別。

蘇紫雲指出，這場起源於2015年的研討會，2017年在首爾舉辦時，國軍人員也曾與會、陸戰隊隊旗也曾出現，但當時隊旗放在講台的邊角；而2018年、2019年在美國時，陸戰隊的隊旗回歸講台的中間，讓中華民國國旗得以在明顯處對外曝光，他認為這是美方呼應「台灣旅行法」及「國防授權法」的實際作為。

「未來是否有將級軍官在美國穿著軍服出席活動，值得觀察。」蘇紫雲表示，目前台美軍事間的交流機會越來越多，校級以下的軍官在許多美國軍事基地穿著制服的頻率越來越高，但仍少見將級軍官穿著制服出席公開場合。

蘇紫雲說，從2月的空軍劉志堂中校等2名軍官赴美國關島安德森空軍基地參與交流活動時，穿著有軍階、制式的國軍迷彩服參訓；及5月的美國空軍官校畢業典禮唱名台灣，他相信未來台美間的軍事交流勢必逐步升溫，並對此感到審慎樂觀。

至於若美中關係恢復，台灣是否可能成為「棄子」，蘇紫雲表示機率不大。他解釋，天安門事件後，美國前總統柯林頓提出對中國的擴大交往政策，目的是希望和平演變中國；但20年來，中國變有錢卻沒政治改革，反而威脅民主國家，因此即便美國行政、國會對內政矛盾，但對中國政策的轉變卻顯現有志一同，相當難得。（編輯：張均懋）1080610