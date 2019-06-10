中美洲議會議長訪台 促多邊國會交流

（中央社記者侯姿瑩台北10日電）外交部今天表示，中美洲議會（PARLACEN）議長艾瑪雅與尼加拉瓜、宏都拉斯、瓜地馬拉、巴拿馬、多明尼加等國國會副議長訪台，將有助強化多邊國會交流。

外交部發布新聞稿表示，薩爾瓦多籍的艾瑪雅（Irma Segunda Amaya Echeverria）與中美洲議會尼加拉瓜、宏都拉斯、瓜地馬拉、巴拿馬、多明尼加等國國會副議長等人應政府邀請，於6月10日至14日訪台。外交部對此表達歡迎。

外交部表示，艾瑪雅一行訪台行程包括晉見總統蔡英文、拜會立法院長蘇嘉全、外交部長吳釗燮，以及參訪國立故宮博物院、新竹科學園區、開陽集團、財團法人勵馨社會福利事業基金會等單位。

外交部說，訪團此行來台有助強化台灣與該議會成員國的雙邊及多邊國會交流，增進訪賓對台灣的瞭解與友誼。

外交部指出，中美洲議會為中美洲地區區域性議會組織，成立於1991年，總部設於瓜地馬拉，會員國包括瓜地馬拉、宏都拉斯、尼加拉瓜、薩爾瓦多、巴拿馬、多明尼加等6國。中華民國於1999年成為永久觀察員，另有墨西哥、波多黎各、委內瑞拉、摩洛哥、歐洲議會等觀察員。（編輯：郭萍英）1080610