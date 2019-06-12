郭台銘：拚經濟 盼支持警察子弟選總統

鴻海集團董事指郭台銘（圖）12日出席中華民國退休警察人員協會總會成立30週年暨警察節會理監事聯席會議表示，他是警察子弟，非常瞭解警察的辛苦與奉獻，並以舉手禮向大家表達敬意。中央社記者黃旭昇新北市攝 108年6月12日

（中央社記者黃旭昇新北12日電）鴻海集團董事長郭台銘今天表示，他是警察子弟，非常瞭解警察的辛苦與奉獻。唯有提升台灣的經濟與財政，才有能力維護退休警察的權益，希望支持警察子弟擔任下屆總統。

中華民國退休警察人員協會總會成立30週年暨警察節會理監事聯席會議，今天在新北市板橋區舉行。郭台銘與全國警察之友總會理事長郭台強都應邀出席。

退警總會理事長耿繼文表示，郭台銘的父親郭齡瑞是警察，郭台銘是警察子弟，住警察宿舍也是警察薪水養大的，懇請大家支持通過國民黨總統選舉初選。

郭台銘致詞時，逐一稱呼在座的退休高階警官前警政署長姚高橋、張四良、謝銀黨等人為叔叔、伯伯、阿姨，還以舉手禮向大家表達敬意，讓與會者感受溫馨。

郭台銘說，「退休警察辛苦了」，他非常瞭解警察對國家的奉獻，因父親長期在台北縣（新北市前身）服務，於板橋慈惠宮媽祖廟旁租屋4坪大，他和姐姐都在板橋國小讀書，是靠警察薪俸長大的小孩。

他說，5歲時，擔任板橋埔墘派出所長的父親，在颱風天總是忙著救災，當家庭有重大危機時，爸爸總是不在家，他比任何人都瞭解警察辛苦。

郭台銘說，退休警察在退休俸的委屈，感同身受。對警察的怨心如刀割，一定會全力想法解決。「菜做壞了，換鍋來煮」，希望支持警察子弟擔任下屆總統。

他強調，必須搞好中華民國的經濟，把餅做大才能還給警察人員公道，才能爭取警察權益，但如果是負債的政府，就無法解決警察所面臨問題。

郭台銘在與會前受訪表示，他一再拚經濟關心工業發展，握到每雙作業工人的手感到溫暖，工業、工具機是立國之母，也是國家的競爭力。

郭台銘說，高雄市長韓國瑜是他的兄弟，互相競爭但絕對不會互相攻擊。將來國民黨不論誰勝出，團隊必須合作，否則，國民黨明明一盤好棋一定會輸掉。他說，「如果郭韓不合作，國民黨有勝選的把握嗎」。（編輯：方沛清）1080612

積極投入國民黨內總統初選的鴻海董事長郭台銘（前中）12日出席退警總會30週年活動時表示，他對退休警察在退休俸的委屈，感同身受；「菜做壞了，換鍋來煮」，希望眾人支持身為警察子弟的他擔任下屆總統。中央社記者黃旭昇新北市攝 108年6月12日