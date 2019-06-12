蔡賴之爭民調13日揭曉 卓榮泰：勢均力敵的競逐

（中央社記者葉素萍、溫貴香台北12日電）總統蔡英文、前行政院長賴清德的「蔡賴之爭」結果將揭曉。民進黨主席卓榮泰晚間透過臉書指出，明天可以統計出最後結果，對外公布，19日中執會為法定公告日；他並說，這是一場勢均力敵的競逐。

3月18日，民進黨總統初選領表登記首日，賴清德拋出震撼彈，前往民進黨中央登記總統初選，挑戰蔡總統的連任之路。近3個月的蔡賴之爭結果將揭曉。

在確定民調執行完畢後，蔡總統晚間也在臉書發文表示，初選只是選拔賽，沒有個人輸贏，因為我們都是台灣隊，競爭讓我們進步，團結才能夠勝選，而無論初選結果如何，都應該服從民主機制，為大選的勝利並肩作戰，1加1大於2，每一個1都同樣重要。

蔡總統說，看看香港，想想台灣，每一個台灣人民都必須攜手對抗的，是要消滅國家主權、或者為了一時利益而讓渡自由民主的人。

蔡賴6月8日在唯一一場電視政見會交鋒；民進黨6月10日起進行總統初選民調，這次民調方式採市話與手機各半，由蔡總統、賴清德分別與高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲進行三方對比式民調；總統初選民調委託5家民調公司進行，民調要做足1萬5000份有效樣本。

卓榮泰晚間透過臉書貼文指出，因前2天順利達成預定目標，今晚時間壓力相形減少，絕對可以在明天統計出最後結果，對外公布，但仍然以下週三（19日）的中執會為法定公告日。

他說，這是一場高規格的民主洗禮，褪去了台灣民主最後一層神秘薄紗，一切攤在陽光下，接受全民監督；面對人民的決定，民進黨及兩位參選人一定低頭、謙虛的接受；接近民調最後時間，「看見雙方陣營觀察員面露疲態卻老神在在，證明這也是一場勢均力敵的競逐」。

卓榮泰也說，「不好意思，讓全國主人為難了」，民進黨唯有找出最強總統，台灣才會更強；國家更強，才能確保人民安康。他並強調，「向人民的決定低頭」、「戰後復原工程浩大」。

民進黨中央晚間通知媒體，民調已執行完畢，明天10時30分在中央黨部，由民調委員、雙方代表見證下拆封，並計算結果；預計明天中午民調結果就可出爐；民進黨19日將召開中執會，屆時將正式公告總統提名人名單。（編輯：楊凱翔）1080612