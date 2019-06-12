網友質疑民調方式 卓榮泰：資料開封後詳細檢驗

（中央社記者葉素萍台北12日電）民進黨主席卓榮泰今天說，總統初選民調結果應該明天中午會出爐；對於有網友質疑，電訪的方式讓人覺得有作弊，卓榮泰說，明天資料開封後，會詳細就個案檢驗，若有需要會全面擴大查驗。

民進黨10日到14日進行總統初選民調，採市話與手機各半，由總統蔡英文、前行政院長賴清德分別與高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲進行三方對比式民調。

民調要做足1萬5000份有效樣本，卓榮泰今天出席民進黨中常會前受訪指出，民調今晚應該會完成，明天結果應該就會出來，前兩天他分別在台北、中部地區民調公司觀看，電訪員非常用心，一切進行相當順利，雙方觀察員代表也都在現場仔細聆聽。

不過，卓榮泰說，還是聽到少數有一些有關民調的反應，「或許誤會、或許傳言、或許溝通得不夠清楚」，但黨部都非常重視，針對一些比較具體的個案，在明天資料開封後，會詳細就個案進行檢驗，如果有需要會全面擴大查驗，絕對要讓整個結果是公正，能夠得到大家信賴認可。

對於有一名吳姓網友質疑，接到民調電話，但訪員訪問方式讓她覺得「真的有作弊」、「民調直接排除賴清德，太可惡了」。

卓榮泰說，黨中央非常重視此事，黨秘書長羅文嘉親自跟吳女士通過電話，他也私訊吳女士，現在沒辦法查，要等明天數據開封後才會查，但黨中央已經知道這通電話出自哪裡，會就個案去清查，如果清查當中有任何質疑需要擴大全面清查，都會進行。

媒體追問，清查個案是否會影響結果出爐的時間；卓榮泰說，明天要進一步看，「我們還要清查可能要一段時間，但我們明天會做初步的判斷。」

對於卓榮泰稍早透過臉書喊話，「柱啊腳」要跟得上參選人的堅持，「支持者」更不要壞參選人的招牌；卓榮泰受訪時補充說明，愈是重要的「柱啊腳」，愈要注意這樣的行為，他誠摯拜託大家，還有最後一天的時間，而未來半年還有大選要打，大家應該彼此同行，希望用最柔軟的力量，把大家團結在一起。

另外，近日有媒體公布自己做的民調，卓榮泰說，媒體執行的民調，跟黨部的民調沒關係，候選人也不必因為這樣情緒受到影響，大家衝刺到最後一天，要堅持完最後的一哩路。

卓榮泰說，他祝福兩位參選人，保持最好的體力，維持最好的情緒，明天靜待結果。（編輯：鄭雪文）1080612