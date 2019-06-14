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香港反送中 郭台銘譴責港警動用武力

最新更新：2019/06/14 13:51
香港「反送中」引發全球關注，參加中國國民黨總統初選的鴻海集團董事長郭台銘（左2）14日在台南接受媒體聯訪時，譴責香港警方以對待殖民地的方式對待百姓。中央社記者張榮祥台南攝 108年6月14日
香港「反送中」引發全球關注，參加中國國民黨總統初選的鴻海集團董事長郭台銘（左2）14日在台南接受媒體聯訪時，譴責香港警方以對待殖民地的方式對待百姓。中央社記者張榮祥台南攝 108年6月14日

（中央社記者張榮祥、黃國芳14日電）香港「反送中」引發全球關注，參加中國國民黨總統初選的鴻海集團董事長郭台銘，今天譴責香港警方以殖民地方式對待百姓，他說，對百姓動武是不行的，哪怕只是塑膠彈。

郭台銘今天參訪台南市後壁區蘭花生物科技園區、接受媒體訪問時指出，「六四」之後，這批新的領導人知道「六四」不能再發生，但對香港的事應該要節制。

郭台銘譴責香港警方以殖民地方式對待老百姓，他呼籲香港警方放棄對老百姓動用武力，放掉殖民式的對待，民主時代要更寬容。

郭台銘也批評總統蔡英文的國政做得很糟，民怨很高，他表示，現在所有政治必須為經濟服務，要拚經濟，就組國家隊到世界各地去行銷全球。領導台灣，拚經濟的人是最合適的，產業界也殷切期盼。

媒體詢問郭台銘對國民黨中央要拿掉總統兼黨主席的看法。郭台銘表示，這是國民黨中央的事情，他不好置評，但他和黨中央溝通管道暢通，只要是中常會通過的議題，他都會遵守。郭台銘也說，黨要改革，若不改革，會離人民愈來愈遠。

在走訪台南前，郭台銘先到嘉義市崇文國小，當時嘉義市退休警察協會人員在嘉義市崇文國小門口天橋上懸掛「蔡政府欠退休警消一個公道」的白布條，身為警察子弟的郭台銘特地到場聲援。

郭台銘今天在台南的行程，除走訪蘭花生技園區，中午起將陸續拜會台南市議會、參拜台灣首廟天壇、到安平吃蚵捲、參拜安平天后宮，且在南科育成中心開講「中美貿易戰」。（編輯：黃世雅）1080614

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