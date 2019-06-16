香港反送中 朱立倫籲港府勿危害自由民主人權

（中央社記者王鴻國新北16日電）香港發起反送中遊行，台灣民間團體也舉辦「反送中，撐香港」聲援活動，前新北市長朱立倫今天受訪表示，他呼籲港府，不要再做任何危害香港人民自由民主跟人權的事情。

國民黨總統初選參選人朱立倫今天中午和新北市長侯友宜參加三重捷絲旅飯店開幕儀式，會後針對香港反送中遊行及暫緩修訂逃犯條例的問題受訪表示，他的立場從頭到尾非常堅定，對香港的自由民主人權，表達絕對的支持。

他呼籲港府不要再做任何危害香港人民自由民主跟人權的事情，因為香港民眾所追求的，也是大家所支持的。

朱立倫也針對總統蔡英文昨天赴金門大學時發表對中國抱有警覺，但不必然的帶有敵意，鼓勵兩岸民間交流的說法表示，跟大陸交流往來當然不必帶有惡意，但先決條件是不要為了反中、抗中、去中，甚至是要走文化台獨的路。

他表示，兩岸關係要能夠和平合作，彼此的善意很重要，大陸當然必須也要釋出善意，「我們立場也要堅定，就是兩岸一定要和平、一定要合作」。

由於今天是陸軍官校黃埔建校95週年，朱立倫表示，雖因為在北部有很多早已安排的行程無法前往，但也特別預先錄影祝賀。他心中一直對過去黃埔所有將士們對保衛中華民國、保衛台灣所付出的心血與努力，表達最高的敬意。

朱立倫也透過新聞稿對故總統蔣經國的對台貢獻表示感念，他說，經國先生留給台灣人民最大的感念，就是勤政、建設及官商分離，當官的和經商的是明確兩條不同的路，這些價值是大家都要共同努力堅持守護。（編輯：方沛清）1080616