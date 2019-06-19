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柯指雙城論壇議員報名滿 議員打臉還沒開始報名

最新更新：2019/06/19 20:22

（中央社記者劉建邦台北19日電）台北市長柯文哲今天指出，獲報指報名出席雙城論壇的北市議員名額爆滿。市議員張茂楠說，論壇舉辦時間未定，何來報名人數暴增；市議員應曉薇表示，柯文哲可能要再次確認。

雙城論壇舉辦在即，中國國民黨、民主進步黨、時代力量、社會民主黨等皆有台北市議員認為，正值香港「反送中」遊行期間，柯文哲不該出席。還有市議員說，柯文哲若要選總統，就不該參加。

對此，柯文哲上午接受媒體聯訪時表示，「奇怪」，他接到通知是指報名出席雙城論壇的市議員名額爆滿，台灣一直都出現矛盾的事，自己就是頭腦清楚地做該做的事。

有關雙城論壇市議員報名爆滿，台北市議會指出，目前還未收到北市府邀請議員出席雙城論壇公文，所以無法處理後續議員報名及抽籤等程序；待市府來文後，才會詢問議員參加論壇意願。依往例，市長過去出國參訪時，都會提供3個公費名額給議員。

民進黨台北市議會黨團總召張茂楠指出，目前根本未收到參加雙城論壇的邀請通知，且雙城論壇舉辦時間未定，何來議員報名人數暴增。

國民黨台北市議會黨團書記長應曉薇表示，依過去經驗，市長出國訪問時，市府會先通知議會，再由議會透過簡訊等方式知會議員。目前根本沒收到雙城論壇的相關通知，柯文哲可能要與府會聯絡人再次確認。

台北市政府發言人劉奕霆指出，經了解，是有議員詢問市府關於雙城論壇的舉辦地點、時間，詢問比例很高，也有向市長報告；市長提到報名的議員人數蠻多，應該是指詢問參加雙城論壇的議員比例很多。（編輯：戴光育）1080619

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