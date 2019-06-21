總統餐敘談選舉 綠委：查賄手法要翻新

（中央社記者王揚宇、陳俊華、溫貴香台北21日電）總統蔡英文今天與綠委餐敘；有與會立委認為在賄選手法日新月異下，司法單位明年大選的查賄作法也要翻新，確保選舉公正性，而蔡總統則提到這真的要注意。

民進黨總統初選民調出爐，民進黨中執會前天提名蔡總統參選2020大選。

蔡總統從上週日起分批與立委餐敘，今天中午蔡總統與蘇系、新系、綠色友誼連線等立委吳秉叡、蘇巧慧、呂孫綾、張宏陸、陳賴素美、郭國文、林俊憲、賴瑞隆、許智傑、何志偉、邱志偉、劉世芳、陳素月、洪宗熠、葉宜津、鄭運鵬、吳思瑤、黃國書、鍾佳濱餐敘，總統府秘書長陳菊、副秘書長劉建忻及蔡總統的核心幕僚林錫耀等人也參加。

與會者表示，郭國文提到選區賄選、買票傳聞四起，買票已經不是前金後謝，時間拉很長，手法日新月異，司法單位查賄也必須翻新作法。

另有與會者轉述說，因為明年是重要選舉年，蔡總統有提到查察賄選真的要注意，會中也有人分享同婚法案三讀通過後，北部、中南部民眾的感受是不一樣的；另外也有與會立委非常擔心農作物產銷價格恐有劇烈變動，希望農委會等單位加強監控。

與會立委轉述，鄭運鵬會中提到，新住民部分雖然黨中央有在關注相關政策，但應該可以更積極經營，外配分主要兩大族群，包括陸配與其他國籍的人，都可以去經營。

另外，鄭運鵬也在臉書上，放上他拍蔡總統養的貓「蔡想想」的照片，他說，以為貓咪都喜歡被摸頭和下巴，就伸手想摸「蔡想想」，沒想到就被「蔡想想」咬了一口。

參與這場餐會的民進黨立委何志偉說，這是一場有溫度的午餐，會中大家有談到，在行政院、總統、立委的臉書使用上，要做某些程度的連結，對於假消息的流竄更要注意，不要讓政府辛苦的施政重點被離題。

據轉述，蘇巧慧說，大家可以在臉書上多分享行政院的資訊，協助行政部門澄清，例如之前民進黨立委王定宇分享蘇貞昌的臉書影片，有高達280萬次的觀看人次，因為民眾對行政院的臉書文、澄清圖信任度很高、觸及人數也多，呼籲大家可以轉貼行政院的資訊，幫助澄清假訊息之外，還能賺取觸及率。

總統與立委餐敘時間約2個小時，會談氣氛相當輕鬆，對於立委所提的政策建議，也請幕僚一一詳記；據轉述，蔡總統下週也將邀請不分區立委餐敘。（編輯：林興盟）1080621