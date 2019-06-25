蔡總統接見諾魯駐台大使 盼挺台加入世衛組織

（中央社記者溫貴香台北25日電）諾魯駐台大使簡慈珠將離任，轉任諾魯駐聯合國日內瓦分部常任代表。總統蔡英文今天接見簡慈珠，並期盼她就任新職後，能與台灣繼續合作，支持台灣加入世界衛生組織(WHO)，讓兩國共同參與國際事務，深化夥伴關係。

蔡總統上午在總統府接見諾魯共和國駐台大使簡慈珠(Chitra Jeremiah)表示，簡慈珠駐台兩年多來，為台灣與諾魯關係付出許多，如今簡慈珠即將離任，她要送上最深的祝福，簡慈珠對台諾兩國邦誼貢獻有目共睹，除了促進雙邊政府及民間關係，也協助開發互惠互助計畫。

總統表示，不論是安排諾魯總統瓦卡（Baron Divavesi Waqa）、內閣首長或議員政要訪台，或者她今年率團訪問諾魯，簡慈珠都扮演重要聯繫角色，讓活動安排盡善盡美，深化雙方交流。

在人才培育方面，蔡總統說，簡慈珠對諾魯留台學生照顧不遺餘力，是這些學生在台灣最大的依靠，讓學生們隨時感受到來自家鄉的溫暖。

在兩國醫療合作方面，蔡總統表示，簡慈珠駐台任內與台中榮總密切合作，讓諾魯來台病患獲得良好照顧，提升兩國之間互助情誼，相信簡慈珠駐台這段期間，充分了解到台灣有能力、也有意願為世界做出貢獻，希望簡慈珠就任新職後跟台灣駐外館處一起合作，支持台灣加入WHO，讓台灣與諾魯共同參與國際事務，持續深化夥伴關係。（編輯：李信寬）1080625