大法官被提名人楊惠欽：限制新聞自由須有法源

（中央社記者陳俊華台北25日電）立法院今天審查大法官人事同意權案。立委關注，修法管制假新聞是否侵犯言論自由。大法官被提名人楊惠欽說，新聞自由若要限制，一定要透過法律來限制，且要符合比例原則。

立法院臨時會今天舉行全院委員會，審查司法院大法官人事同意權案，並依序對司法院大法官被提名人楊惠欽、蔡宗珍、謝銘洋、呂太郎等人進行詢問。其中，楊惠欽今年59歲，現為高雄高等行政法院法官兼院長，專長為行政法類、財經法類。

無黨籍立委陳玉珍指出，拒絕紅色媒體23日在凱道有遊行，指特定媒體太親中，她要問，政府是否應做一定規範；若要規範，媒體各種顏色都有，也有很多親綠媒體，要做一樣的對待。國民黨立委童惠珍也說，憲法保障言論自由，但也不能無限擴張，最近立法院通過幾項修法遏止假新聞，會不會變相成為政府控制言論的工具。

楊惠欽表示，人民的新聞自由若要限制，一定要透過法律來限制，限制也要符合比例原則；假新聞要透過法律限制它，至於是否侵犯到個別的言論自由，要有法律明文依據，立法本身要考量公、私利益的衡量，也要通過比例原則的檢驗。

另外，陳玉珍也問，台灣是不是一個國家，依憲法規定，中華民國的「固有疆域」是哪裡，除了台澎金馬還有大陸地區，是否還包括外蒙古。陳玉珍認為，中華民國憲法就是「抱殘守規」的憲法，中華民國除台灣外，還包含福建省，「台灣只是一個地名，而不是一個國名」。

楊惠欽說，憲法與憲法增修條文都有規定，「固有疆域很大很大」，但固有疆域的範圍有多大，很難講說大到哪裡。

陳玉珍說，事實上依中華民國憲法，固有疆域包括台灣地區與大陸地區，只是治權不及大陸；她認為中華民國台灣地區跟大陸地區「現在就是一國兩制」，台灣是民主、選舉制度，大陸沒有直接民主制度，「不要提到一國兩制就好像蛇蠍猛獸一樣」；她問，若有政黨主張台灣獨立，是否違憲。

楊惠欽表示，台灣地區跟大陸地區制度不同，大陸地區是治權所不及；至於政黨是否違憲的審查，是大法官職權事項，可能形成具體個案，她今天是被提名人身分，不方便表示意見。（編輯：楊凱翔）1080625