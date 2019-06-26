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首頁 / 政治

國民黨推反鐵籠公投 5總統參選人7/7上凱道

最新更新：2019/06/26 17:06
國民黨副主席曾永權（前中）26日在國民黨立法院黨團總召曾銘宗（前左）與政策會執行長江啟臣（前右）的陪同下，召開「反鐵籠公投案」記者會，呼籲民眾7月7日一起上凱道爭取公投權利。中央社記者徐肇昌攝 108年6月26日
國民黨副主席曾永權（前中）26日在國民黨立法院黨團總召曾銘宗（前左）與政策會執行長江啟臣（前右）的陪同下，召開「反鐵籠公投案」記者會，呼籲民眾7月7日一起上凱道爭取公投權利。中央社記者徐肇昌攝 108年6月26日

（中央社記者余祥台北26日電）立法院日前三讀通過修正公投法，將公投與大選脫鉤。國民黨副主席曾永權今天表示，國民黨即日起推動連署「反鐵籠公投案」，廢止公投法箝制直接民權的條文，7月7日更將上凱道抗議，5位總統初選參選人都會到場。

曾永權今天召開記者會表示，中國國民黨中常會正式通過推動反鐵籠公投案，自即日起透過民意代表推動連署。

曾永權並指出，7月7日下午國民黨將和民間社團等上凱道發出正義怒吼，呼籲選民明年1月11日用選票下架民進黨；5位黨內總統初選參選人都會到場，並發表8分鐘演說。

國民黨反鐵籠公投案主文為，民進黨罔顧民主人權，「公民投票法」修成「鐵籠公投法」。你是否同意廢止該法第9條、第10條、第12條、第13條、第17條及第23條等箝制直接民權之條文，恢復適用中華民國107年1月3日公布施行之條文？

曾永權表示，這是一項複決法律案的公投案，要否定修惡的鐵籠公投。若國民黨明年大選贏得國會多數，就會直接推動修法，還原公投法，但若沒有，就會繼續連署推動反鐵籠公投案，讓全民的意志，透過直接民權展現。

曾永權說，去年九合一選舉時，同時通過7項公投，但民進黨政府罔顧多數民意，並未執行公投結果。民進黨口口聲聲說要支持民主，關心香港民主人權，卻用國會多數暴力推動修法，沒收直接民權。

曾永權指出，民進黨認為公投綁大選對選舉不利，為了明年總統和立委大選，就在立法院臨時會連夜、不計代價通過公投法修法，凸顯民進黨的墮落，為選舉不惜改變立場。（編輯：林興盟）1080626

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