大法官被提名人呂太郎：我個人支持安樂死

（中央社記者劉冠廷台北26日電）立法院今天審查大法官人事同意權案。立委關切安樂死議題，大法官被提名人呂太郎說，個人是支持安樂死的；從人的尊嚴來看，應有權利決定生命最後終止的方式。他也主張設立特別法規範安樂死。

立法院臨時會今天舉行全院委員會，審查司法院大法官人事同意權案，並依序對司法院大法官被提名人楊惠欽、蔡宗珍、謝銘洋、呂太郎等人進行詢問。國民黨立委許毓仁詢問，是否願意支持安樂死，依照大法官的看法，人是否有可以決定自己死亡的權利

呂太郎表示，以他自身的看法，他基本上支持安樂死，只要過程能夠確保不造成誤殺或其他失誤，從人的尊嚴來看，應有這樣的權利決定生命最後終止的方式；他也說，這是非常複雜且嚴謹的一件事，與刑法第275條所規範的加工自殺罪是不一樣的。

許毓仁說，若可以推動安樂死合法化，對減輕健康醫療負擔，給予人性尊嚴皆有幫助，能夠表達進步的社會思想；刑法275條加工自殺罪，很容易被當作是加之在安樂死尚未合法化時的罪名，因此是否有修改必要。

呂太郎表示，他認為這條沒有修改的必要，重點是要針對安樂死設立嚴謹、客觀的特別法；他認為安樂死這件事不應將減輕醫療負擔當作重點，應從人的尊嚴來看。

民進黨立委陳曼麗則詢問，從憲法角度如何看待台灣人可能被引渡到中國的問題，呂太郎說，這跟憲法沒有這麼直接的關係，與國際政治有關係，應透過外交或其他方面的努力，讓台灣的人民即使在外國犯罪，也能夠交到台灣來審判。

呂太郎也表示，國際上關於引渡，有重要的原則，包括本國人不引渡，以及引渡請求國必須是法治、司法公正的國家，台灣司法將來如果更獲得世界各國的信賴，認為台灣是人權保障周密、司法完整且獨立公正，引渡到台灣審判的機會與信心就會大增。（編輯：黃國倫）1080626