法官歷練深厚升任大法官 楊惠欽能體查民情

楊惠欽27日獲立法院同意任大法官，現年59歲的她，擅長行政法及財經法類，長期辦理行政訴訟及租稅審判業務。（中央社檔案照片）

（中央社記者程啟峰高雄27日電）司法院大法官被提名人楊惠欽今天獲立法院同意任大法官，她28年前從高雄地院法官做起，至104年接任高雄高等行政法院院長迄今，經20多年法官歷練再上一層樓，更能體查民情。

楊惠欽是國立政治大學法律研究所碩士畢業、司法官訓練所司法官班第23期結業，民國80年擔任高雄地方法院法官起至今實任法官20餘年，曾任高雄地方法院法官兼庭長、高雄高等行政法院法官、最高行政法院法官，104年8月21日接任高雄高等行政法院院長迄今。

楊惠欽法學素養豐富、在法官生涯歷經刑事庭、民事庭及行政法庭歷練及審判經驗深厚，接任大法官足堪重任。現年59歲的她，擅長行政法及財經法類，長期辦理行政訴訟及租稅審判業務，曾在法官學院、司法官學院及行政機關訓練單位講授及研究行政法及稅務相關議題。

由於楊惠欽長期在第一線審理案件，審判經驗豐富，能體查民情，升任大法官將可順應時代解釋憲法。

楊惠欽曾表示，憲法是國家根本大法，不能輕易變更修正，但時代在變，尤其民意如流水，憲法最高宗旨既在保障人民基本權，因此作為憲法守護者的大法官，對其職權的行使，自應掌握民意，讓解釋具有時代意義。（編輯：李錫璋）1080627