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蘇貞昌視察國道警察局 強化值勤安全設備

最新更新：2019/06/28 13:06
國道公路警察局28日展示電動升降式LED警示燈，可提升辨識度，降低值勤員警被追撞的危險。中央社記者黃旭昇新北攝　108年6月28日
國道公路警察局28日展示電動升降式LED警示燈，可提升辨識度，降低值勤員警被追撞的危險。中央社記者黃旭昇新北攝　108年6月28日

（中央社記者黃旭昇新北28日電）行政院長蘇貞昌今天視察國道公路警察局，瞭解升降式LED警示燈，及緩撞車的安全配備。他強調，已動用第二預備金加強國道警察值勤員警的安全，也呼籲駕駛人要守法並尊重生命。

蘇貞昌今天在行政院秘書長李孟諺、內政部政務次長陳宗彥及警政署長陳家欽等人陪同下，視察國道警察局瞭解員警執勤安全及緩撞設備防護措施。

蘇貞昌聽取國道警察局長楊春鈞簡報員警執勤狀況，也觀摩演練巡邏車加裝電動升降LED警示燈，緩撞車加入處理事故演練。

楊春鈞表示，民國106年、107年國道事故造成員警4死3傷10輛車損，多肇因於疲勞駕駛。目前採取強化避車彎、增購安全設備因應。

楊春鈞表示，電動升降式警示燈升高1公尺，可以增加辨識度，讓駕駛人提早因應，避免追撞。緩撞車也可保障值勤員警安全。另也將駕駛人照相與測繪納入處理事故一環，縮短員警與當事人停留國道的時間。

蘇貞昌致詞表示，在危險的工作環境值勤任務艱鉅，也不是瞬間就可完成高風險的勤務。除加碼國道警察的危險加給，現在國道9個大隊都配置緩撞車，行政院動用第二預備金增加相關安全設備，降低受傷的機會。他也呼籲駕駛人遵守法令駕駛，保護自己、別人，與尊重員警安全。

與會的立法委員林淑芬說，除提升危險加給，更重要的是要讓員警安全下崗、安全回家，立法院內政委員會全力支持行政院。（編輯：張銘坤）1080628

行政院長蘇貞昌（右2）28日視察國道公路警察局，了解緩撞車演練過程及值勤員警安全配備。中央社記者黃旭昇新北攝 108年6月28日
行政院長蘇貞昌（右2）28日視察國道公路警察局，了解緩撞車演練過程及值勤員警安全配備。中央社記者黃旭昇新北攝 108年6月28日
行政院長蘇貞昌（右3）28日視察國道公路警察局，了解升降式LED警示燈及緩撞車的安全配備；蘇貞昌除關心值勤員警的安全，也呼籲駕駛人守法並尊重生命。中央社記者黃旭昇新北攝 108年6月28日
行政院長蘇貞昌（右3）28日視察國道公路警察局，了解升降式LED警示燈及緩撞車的安全配備；蘇貞昌除關心值勤員警的安全，也呼籲駕駛人守法並尊重生命。中央社記者黃旭昇新北攝 108年6月28日
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