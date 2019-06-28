淘汰不適任司法官 法官法可望三讀

（中央社記者王揚宇台北28日電）立法院臨時會院會今天繼續處理法官法修正草案；截至中午為止，二讀通過「陳玉珍條款」，另也二讀表決通過包括職務法庭引進外部成員等條文，全案可望今天三讀。

民進黨立委周春米說，這次修法有6大重點，包括擴大司法官評鑑的外部參與，提升公信力；強化個案評鑑制度；適度放寬請求評鑑時效；懲戒程序改採「雙軌制」；職務法庭由1級1審改為1級2審制；增修法官懲戒處分種類，增訂「剝奪、減少退休金及退養金」。

立法院臨時會院會昨天晚上挑燈夜戰，處理法官法草案，但因國民黨團逐條提出要求表決、重付表決，院會處理到27日晚間11時45分，全案只處理到草案第37條條文。

院會今天上午9時起繼續開會，從法官法草案第39條起逐條處理，處理完草案第59條之6條文時，時間已接近中午；立法院長蘇嘉全裁示休息，下午2時30分繼續審議法官法草案。

關於「陳玉珍條款」，時代力量立委黃國昌表示，若法官貪污，就不准從納稅人身上領任何一毛錢，而前台灣高等檢察署檢察官陳玉珍因收賄遭判刑12年定讞，但她在停職期間領了6年多的半俸，這筆錢一定要追回。朝野立委對增訂此條文無異議通過。

二讀通過條文規定，實任法官或司法院大法官有貪污行為，經有罪判決確定或經職務法庭裁判確定而受免職、撤職等懲戒處分，應繳回其停職期間所領之本俸。

另外，二讀表決通過條文也規定，為使對退休或離職法官的懲戒發揮實效，因此在法官懲戒處分種類中，增加剝奪退休金及退養金等款。

至於職務法庭運作上，這次修法最大亮點，就讓法官懲戒案件的判決引進多元觀點。二讀表決通過條文，第一審審理法官懲戒案件時，加入2名參審員作為合議庭成員，而職務法庭的裁判由原本的1級1審，變更為1級2審；第2審案件應於6個月內審結。

立法院職權行使法規定，第三讀會，除發現議案內容有互相牴觸，或與憲法、其他法律相牴觸者外，祇得為文字修正。（編輯：林沂鋒）1080628