總統指國家不會破產 郭台銘：若不嚴重何須年改

（中央社記者王承中台北3日電）針對總統蔡英文指中華民國不會破產，國民黨總統初選參選人郭台銘今天表示，所有年金即將面臨破產，這才是人民的憂慮。若情況不嚴重，何須處理軍公教年金。他提出解決少子化問題，也是為年金存續。

針對郭台銘曾提「中華民國破產說」。蔡總統昨天表示，政府針對財政平衡、經濟發展、照顧人民3件事齊頭並進，在有財政紀律政府主政下，「中華民國不會破產」。

郭台銘今天表示，他一直強調所有年金即將面臨破產，這才是人民的憂慮，如果情況不嚴重，為何需要處理軍公教年金，破壞信賴保護原則，搞得天怒人怨，蔡總統信用早已經破產，說的話能信的還有多少。

郭台銘指出，按照政府公布的各類退休制度的財務狀況，推估的破產時間，依序是軍保2020年、勞保2027年、教育人員2030年、公務員2031年。為何最晚破產的公教最先改革。如果不會破產，為何軍公教退休金要被砍。

他說，只因為軍公教族群向來多支持捍衛中華民國、政策穩健的國民黨，所以就該被清算。僅憑著一個「莫須有」的罪名，手段又是如此粗暴。

郭台銘表示，年金不是不能改革，但必須開源優先。如果操盤績效高一點，怎麼會有破產的疑慮；他提出解決少子化的國安問題，也是要為長遠的年金存續努力。重點就是，誰會賺錢，誰有能力；「做不到就閉嘴，讓專業的來」，蔡總統說的話是讓「所有人民有意見」。（編輯：楊凱翔）1080703