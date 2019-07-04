談既有政治基礎 柯文哲：是守法而非政治表態

（中央社記者陳家倫上海4日電）台北市長柯文哲今天在上海提及「既有政治基礎」一說，面對詢問是否暗指「九二共識」時，柯文哲表示，要尊重過去互動的歷史，這僅表明「我們還是會守法」，並未涉及政治表態。

第10屆台北上海城市論壇今天登場，柯文哲在開幕致詞上除了重申「兩岸一家親」、「五個互相」，還說必須在「既有政治基礎」上推動兩岸和平發展，儘管彼此隔閡一時不易解決，但不應影響兩岸合作交流。

在媒體聯訪時，當被問及「既有政治基礎」是否指「九二共識」時，柯文哲說，做為「文明國家」簽的協約還是要算，在尊重過去互動的歷史上，更重要的是有簽訂的合約，不能因政黨輪替而變更，這只是表明「我們還是會守法」，並沒有涉及到什麼政治表態。

另外，柯文哲表示，「兩岸一家親」是表示兩邊同文同種，在沒有爭議的項目中，兩岸經貿往來實在太密切，這就是在向大陸表明說，「台灣人在大陸你好好照顧，陸配、陸客去台灣，我們也會好好善待」。

柯文哲指出，這是一種保障雙邊人民的福利的基本態度，兩岸一家親的態度就是，「我會善待你們的人民，但也希望你善待台灣人民」。台灣整體利益、人民的最大福祉還是最重要的思考原則之一，所以也不用想太多。

提及兩市未來合作，他則提到「北台灣」與「長三角」的經貿合作，一千萬人口的大城市才有競爭力，台北僅270萬人還不夠，要有區域治理的概念，等大陸的「長三角辦公室」建設完成，會再來看看。

這次隨團的一名台商私下表示，比起「兩岸一家親」，自己更認同高雄市長韓國瑜講的「九二共識」。對此，柯文哲說，台商就是哪裡有錢賺就跑去哪裡，他們更認同賺錢。（編輯：周慧盈）1080704