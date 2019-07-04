歐盟解除台漁業黃牌 農委會將設打擊不法小組

（中央社記者顧荃台北4日電）歐盟解除台灣遠洋漁業黃牌，行政院長蘇貞昌今天說，若未解除黃牌，而是變紅牌，台灣漁業將損失新台幣1000億元；農委會指出，將建立「台歐盟打擊IUU漁業工作小組」，持續努力。

台灣遠洋漁業在2015年10月1日被歐盟舉黃牌，列入打擊「非法、未報告、不受規範漁業」（IUU）不合作第三國警告名單，衝擊每年新台幣500億元產值；經過農委會等各方長達近3年9個月努力，黃牌於2019年6月27日成功解除。

農委會今天上午在行政院會報告「我國去除歐盟打擊IUU漁業黃牌及未來努力方向」，農委會報告指出，未來工作重點放在建立「台歐盟打擊IUU漁業工作小組」，持續推動打擊IUU各項措施，包含滾動檢討相關法規、完善法制基礎、遏阻IUU行為，續與歐盟及國際合作、加強國際漁業組織參與等等。

蘇貞昌上午在院會中表示，今天如果沒有解除黃牌，而是黃牌變紅牌，不只是台灣漁業1000億元的損失，更造成台灣國際形象崩盤，損害將難以估計，因此非常感謝農委會主政、各部會合作、漁民支持，以及立法院通過漁業三法。

他表示，2015年歐盟將台灣遠洋漁業列為黃牌後，農委會即會同相關部會在「法律架構」、「管理監控措施」、「水產品可追溯性」及「國際合作」等四個面向積極推動改善措施，行政院同時成立專案小組，制定及修改漁業三法，通過相關計畫且挹注資源，透過種種努力，終於促使歐盟6月底解除黃牌，不只有助漁產外銷，更讓台灣遠洋漁業能夠持續發展。他肯定農委會與相關部會努力，也代表行政院感謝漁民的支持與配合。

蘇貞昌表示，台灣是漁業大國，遠洋漁船作業水域遍及世界三大洋，漁船達1100餘艘，其中「鮪延繩釣」漁船數量更是全球排名第1，年產值約400億元，周邊產業發展影響更超過千億元，對台灣漁村經濟、就業機會及產銷貿易有相當貢獻，也促進了外交締結及國際參與。

歐盟解除黃牌是台灣與國際接軌的開始，政府各項管理工作仍然不能鬆懈，漁民也必須持續遵守國際規範及相關法令，共同善盡國際打擊非法漁業的責任，才能讓漁業產業永續發展。

蘇貞昌說，漁民相當辛苦，長年奔波，在海上危險且辛苦，遠洋漁業出海作業時間常長達半年到一年以上，不只賣命且辛勞。而此時為符合國際規範，部分漁民繳納罰款，卻沒有抗爭，是因為他們一方面瞭解要遵守國際規範，一方面也知道政府為漁業永續必須走長遠的路，非常感謝漁民朋友的諒解，也非常感謝漁會及各方面的幫忙。（編輯：林興盟）1080704