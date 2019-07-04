疑中國潛艦浮航馬祖 台馬之星船員4年來首見

（中央社記者王朝鈺基隆市4日電）往返馬祖與基隆間的交通船「台馬之星」今天下午1時許從東引返回基隆途中，有船員發現一艘疑似中國潛艦浮航，這是台馬之星自104年開始營運至今，首次有船員目睹潛艦蹤跡。

營運台馬之星的新華航業股份有限公司總經理劉三光向中央社記者表示，台馬之星上午9時30分從馬祖南竿鄉福澳港出發，約上午11時30分抵達東引鄉中柱港，短暫停留上下旅客及貨物後，中午12時30分開船返回基隆港。

劉三光說，從中柱港出港不久後，約在下午1時至1時10分期間，傳出有艘不明潛艦航行在海面，消息傳開後，他曾詢問船長是否親眼目睹潛艦浮航，不過船長回應並未看見，但有在甲板巡邏的船員確實曾目睹潛艦航行。

他表示，台馬之星當時往東南方航行，潛艦則是朝偏北方向，推測船員可能在船尾發現潛艦，至於是否為外傳共軍039元級潛艦則無法斷定，不過，這是台馬之星自民國104年下水服務至今，首次有船員發現潛艦蹤跡。

對此，國防部表示，國軍對於台灣周邊海空域動態，均可運用聯合情監偵作為，予以適切掌握與應處，籲請民眾放心。（編輯：李錫璋）1080704