反鐵籠公投7日上凱道 國民黨籲韓粉郭粉都要來

（中央社記者王承中、劉冠廷台北5日電）國民黨7日將舉辦反鐵籠公投凱道大會師活動，傳有韓粉反動員。國民黨發言人歐陽龍今天表示，不管是韓粉、郭粉或任何粉，都應是中華民國粉，希望大家都來，因為核心價值是反鐵籠公投。

反對公投法修法，國民黨7日將在凱道舉辦「反鐵籠公投，凱道大會師」的活動，5位黨內總統參選人包括前鴻海董事長郭台銘、高雄市長韓國瑜、前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中都會到場，並發表談話。此外，前總統馬英九也確定出席。

國民黨副主席兼秘書長曾永權及當天活動主持人國民黨發言人歐陽龍、前行政院發言人鄭麗文、中廣論壇主持人江岷欽、桃園市議員萬美玲及魯明哲，今天上午在國民黨中央黨部召開記者會，高呼「民主已死，還我公投，鐵籠公投，民主送終」的口號。

曾永權表示，民進黨政府關切香港民主人權，卻沒收台灣人民的直接民權，難道台灣人民不如香港人民。當天將動員彰化以北10個縣市的議會共同參與，結合這麼大的力量，就是要對民進黨沒收公投表達最沈痛的心聲，並提出最嚴厲的譴責。

由於黨內總統初選競爭激烈，挺韓的台灣導演劉家昌日前曾呼籲韓國瑜、韓粉不要參加7日的活動，歐陽龍表示，不管是韓粉、郭粉、朱粉或是任何粉，都應該是中華民國粉，這是國民黨辦活動最大的目的，有關大家憂慮的問題，堅信不會發生。希望大家都來，因為核心價值是反鐵籠公投。

國民黨立法院黨團也在上午召開記者會，黨團總召曾銘宗說，公投最能反映民意，也是制衡政府施政失能的最後手段，民進黨在野時強力主張公投綁大選，但執政後全都忘了；呼籲全民來搶救公投法，國民黨7日將在凱道舉辦反鐵籠公投活動，希望全民來參加，一起拿回公投的權利。

他也說，國民黨正在推動公投法複決的公投案，請民眾踴躍連署，這是一項有意義的連署案，若2020年國民黨能在立法院拿到過半的席次，一定將公投法修回來，讓公投能夠綁大選，若席次未過半，就希望透過公投案的複決，還給人民直接公投的權利。

國民黨團副書記長柯志恩表示，民進黨為了選票，完全不顧過去創黨時的民主價值，對付這樣的政黨，期望能夠在2020年用選票讓它下架，但在這之前，希望民眾能夠呼應國民黨的要求，尊重民主的程序，把直接民主的權利，讓全民能夠共享，所以7日請大家跟國民黨一起上凱道。（編輯：趙蔚蘭）1080705