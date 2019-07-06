台語台小編通過蔡總統認證 可以開台了

（中央社記者溫貴香台北6日電）總統蔡英文今天將出席公視台語台開台典禮，因即將出訪加勒比海友邦，先對公視小編來場隔空隨堂考，公視小編再送自由民主永續之旅的台語，總統按讚並說很棒，可以開台了。

公視台語台下午將在基隆舉行開台典禮，除了蔡總統之外，文化部長鄭麗君、公視董事長陳郁秀也將出席。

今天一早，總統在臉書發文向大家宣布，7月開始，只要打開有線電視和MOD第14頻道，就能看到公視台語台。

總統說，台語是咱的文化、咱的生活，咱珍惜這塊土地的文化，也重視語言的傳承和推廣。現在有了全新的頻道，長輩接受新聞資訊沒負擔，少年人也有更優質的節目來學習美麗的台語。總統請大家做伙收看台語台，做伙講台語！

同時，總統說，她聽說，公視台語台的小編很厲害，下午出發去基隆參加開台典禮前，考一考公視小編；結果公視小編馬上回應「現在總統都這麼刁喔」。

總統出題包括雙邊會談、聯合國永續發展目標，小編一一回答，總統說「果然厲害，你們真的可以開台了」；總統繼續出題包括邦交國、到邦交國與對方元首進行雙方會談怎麼說，小編回應表示，總統，還少一個，我送你，自由民主永續之旅。總統發出大拇指表示「讚」的圖樣並說，很棒，下午見。小編通過總統的隨堂測驗。（編輯：趙蔚蘭）1080706