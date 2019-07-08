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罷免韓國瑜連署踴躍 台灣基進高雄急募志工

最新更新：2019/07/08 15:47

（中央社記者陳朝福高雄8日電）台灣基進高雄黨部主委李欣翰今天說，罷免高雄市長韓國瑜的罷韓行動開跑後，連署踴躍，辦公室已呈現「瀕臨癱瘓」狀態，導致工作人員極度過勞，將首波招收志工至少百名。

台灣基進與公民割草行動等團體發起罷韓行動，下午在台灣基進高雄黨部召開記者會，台灣基進將累計收到的1萬100多份連署書移交給公民割草行動。預估至16日，相關團體收回的連署書總份數可達10萬份。

李欣翰表示，罷韓行動開跑後，民眾從早到晚不斷湧入、電話也響個不停，工作人員將原訂工作延後全力投入罷韓行動，但依然無法消化罷韓人潮，也導致工作人員極度過勞。

李欣翰表示，與公民割草行動預定於14日舉辦志工召募大會，首波招收百名志工，投入高雄全區進行連署宣講活動，以解決罷韓開跑後踴躍的連署，導致工作人員與志工的過勞狀況，也為罷韓行動做長期持久的準備。當天活動結束後，志工直接進行街頭宣講連署的實戰演練，並培訓連署書蒐整及民眾問題匯集與回覆等工作。

公民割草行動代表也希望透過志工召募大會，吸引更多人共同加入罷韓的行列，且因收集到越來越多的連署書，急需培訓志工進行整理作業。（編輯：陳俊碩）1080708

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