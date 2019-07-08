郭台銘要送國旗帽 蔡總統：外交讓專業的來

（中央社記者葉素萍台北8日電）國民黨總統初選參選人郭台銘要送國旗帽給總統蔡英文，在出訪時配戴。蔡總統今天說，這是「製造假議題，創造聲量」，她強調「外交讓專業的來」，中華民國台灣的存在，不只是呈現在國旗上，也展現在外交領域工作。

郭台銘昨天出席反鐵籠公投凱道大會師活動後，拿著要送給蔡總統的粉紅色中華民國國旗帽，走向總統府，但府方並未出面收下。

蔡總統今天透過臉書貼文談郭台銘的國旗帽，她說，郭台銘似乎習慣於每一件事情都要按照他的方法來做。她尊重郭台銘的想法，但她不是郭台銘的員工。而且郭台銘昨天的舉動，「更像是為他自己初選的造勢，製造假議題，創造聲量。」

蔡總統指出，總統的出訪有必須符合的國際外交規格和作為，對於外交領域的儀節，外交單位很專業，也都有很詳盡的規範，一切按照外交場合的正式儀節來。

她強調，「中華民國台灣的存在，不只是呈現在國旗上，也展現在外交領域的工作上」。政府在國際上努力走出去，她即將到加勒比海友邦進行自由民主永續之旅的國是訪問，「就是呈現我們國家存在的事實」。

蔡總統在這篇文末還標註「外交讓專業的來」、「我不大適合首富的風格」。（編輯：林沂鋒）1080708