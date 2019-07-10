卓榮泰舉通靈少女與惡為例 抗衡紅媒文化霸權

（中央社記者葉素萍台北10日電）民進黨今天邀請學者專案報告「中國影視的紅色元素及其對台灣的衝擊」，黨主席卓榮泰舉「通靈少女」、「我們與惡的距離」指出，台灣有能力在華文文化市場佔有一席之地。

民進黨今天召開中執會，邀請政治大學傳播學院助理教授李政亮以「中國影視的紅色元素及其對台灣的衝擊」為題專案報告。

民進黨發言人周江杰轉述卓榮泰談話指出，最近一系列關於「紅色滲透」主題的專案報告，除了讓大家深入瞭解中國的文化戰略，對於中國新霸權崛起所採取的手段，也要有所掌握。

卓榮泰說，過去，中國對台灣的恐嚇多半以武力呈現，經過這麼多年，中國瞭解到更重要的是「溫水煮青蛙」的效果，中國有計畫的在進行文化輸出，用意在培養高度忠誠的劇迷，逐漸形成亞洲文化新霸權。

他說，面對中國文化霸權的崛起，民進黨政府2000年執政時陸續成立客家電視台、原住民族電視台，以及上週成立的台語電視台，這一路走來，始終為了建構台灣文化主體性在努力。今年6月更成立文化內容策進院，台灣要走出去，就必須要打國家隊，從過去的代工，走向合作的模式。

卓榮泰舉例，像之前的「通靈少女」以及不久前「我們與惡的距離」等，都證明了台灣有能力在華文文化市場佔有一席之地，而台灣也必須要說自己的故事，重建以台灣人文為主體的文化自信。

他說，「民主的生活」是台灣的最大公約數，儘管民主會受到挑戰，但這也是證明民主價值的機會。如同前幾天，在美國訪問當中，他對海外的鄉親所說的「保衛大台灣，抗衡新霸權」，面對中國新霸權的崛起，民主進步黨會為台灣人民持續守護台灣的民主。（編輯：楊凱翔）1080710