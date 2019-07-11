郭台銘頻開砲 朱立倫：不能用情緒帶領台灣

（中央社記者余祥台北11日電）國民黨總統初選民調正在進行，國民黨總統初選參選人郭台銘近日頻頻砲打黨中央，同為參選人的朱立倫今天說，要當國家領導人動輒有這種情緒，對國家也是一種風險，不能用情緒帶領台灣。

朱立倫下午接受電視媒體專訪，針對郭台銘今天指出旺中集團董事長蔡衍明要當國民黨黨主席，朱立倫會前受訪時說，他一直提醒郭台銘心平氣和一點，大家都是隊友而不是對手，郭董跟蔡董的個人恩怨不要變成國民黨選舉的爭議，兩人爭議個人解決。

朱立倫在專訪時表示，郭台銘近日的火氣真的比較大，需要降降火氣，對黨內一直開砲，這樣不太好，他認為大可不必，一個要當國家領導人的人，如果動不動就有這樣的情緒，對國家來說也是一種風險，必須以穩健的力量帶領台灣，而非用情緒帶領台灣。

主持人詢問，有關郭台銘近日指出，若非由他初選出線，國民黨將會三輸，中華民國輸、立委輸、高雄輸等言論，又未簽署初選公約，是否在醞釀脫黨。

朱立倫說，不管有沒有簽署公約，都絕對不可違紀參選，沒有人是例外。至於國民黨是否會有分裂危機，朱立倫說，他只能說希望絕對不要。

朱立倫說，15日民調初選結果出來後，可能有些當事人會有情緒化的反應或是反彈，這都可以理解，但應該要靜下心思考參選的目的是什麼，應該是希望台灣好、民進黨下台，而不是「非我不可」。

朱立倫強調，如果國民黨不能團結，2020就可以打包了，他也認為，台北市長柯文哲不到最後1分鐘不會宣布參選，但柯文哲並非是2020最大變數，最大變數是國民黨會不會團結，只要國民黨團結，柯文哲的機會就會降低非常多。

至於民調執行的這幾天，是否有觀察到民調不公的狀況，朱立倫說，基本上還是盡量公平、合理的機制進行，他不做這樣的指控。

有關同為參選人的周錫瑋在初選民調期間說，第一和第二名落差很大，從第一天的民調結果就差不多可以推斷之後的結果等言論，朱立倫認為，小樣本不能代表結果，不該以偏概全。（編輯：楊凱翔）1080711